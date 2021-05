Arcfelismerő program után jön az érzelemfelismerő program

Megosztás Tweet



Egy mérnökinformatikus állítása szerint Hszincsiangban olyan arcfelismerő programot teszteltek, amely képes érzelmeket felismerni és elemezni azokat.

Egy mérnökinformatikus azt állította a BBC-nek, hogy Hszincsiangban egy mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programmal érzelmi állapotok felismerését tesztelik ujgurokon. Állítása szerint a megye több rendőrőrsén is telepített ilyen rendszert.

A londoni kínai nagykövetség közölte:

A politikai, gazdasági és társadalmi jogok, valamint a vallási szabadság teljes mértékben biztosított minden népcsoport számára Hszincsiangban. Az emberek békében élnek etnikai hovatartozásuktól függetlenül, stabil és nyugodt életet élnek személyes szabadságuk korlátozása nélkül.

A mérnökinformatikus a BBC Panorama programjában számolt be az alkalmazásról, de a névtelenségét kérte, és munkahelyének nevét sem mondta el. Bizonyítékul öt képet mutatott, amelyeken állítása szerint olyan emberek láthatók, akiken tesztelték az érzelemfelismerő rendszert.

„Az érzelmeket felismerő kamerákat három méterre az alanyoktól helyeztük el. Hasonló egy hazugságvizsgálóhoz, de sokkal fejlettebb technológia”

– mondta a BBC-nek.

A BBC szerint bizonyítékot mutatott arról, hogy a mesterséges intelligenciával működő rendszer hogyan ismer fel és elemez olyan változásokat a bőrpórusokban és az arckifejezésben, amelyek egy pillanat alatt következtek be. Állítása szerint a szoftver egy kördiagramot készít, amiben a piros rész negatív, ideges érzelmi állapotot jelent.

Az arcfelismeréssel való visszaélés vádja nem új keletű, és nem csupán Kínát érinti, de olyan cégeket is, mint a Facebook. Márciusban számoltunk be arról, hogy a Facebook már több ezer öttalálatos értékének megfelelő bírságot fizetett ki. Sok más botránya mellett az arcfelismerő programjával kapcsolatos bírság is hozzájárult ehhez az összeghez. Ugyanis a közösségi oldal arcfelismerő program segítségével ajánlja ismerősnek a felhasználókat a feltöltött fényképek alapján, amiért 2021 januárjában 650 milliót fizetett.

A Clearview AI startup cég szintén arcfelismerő technológiát használ, a fótokat a Facebookról, a YouTube-ról és a Twitterről gyűjti, amelyeknek nagy részét amerikai rendészeti szervek használják a gyanúsítottak azonosítására. A Clearview AI adatbázisát februárban meghekkelték, majd később a cég közölte, hogy a hibát helyreállította.

A címlapfotó illusztráció.