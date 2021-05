Végre a Facebook is tesz valamit az álhírek terjesztése ellen

Mostantól üzenetben figyelmezteti a közösségi oldal a felhasználóit, ha úgy szeretnének cikkeket megosztani a felületen, hogy azt előzőleg nem nyitották meg, vagyis nem olvasta el a felhasználó. A Facebookon felugró ablakban a következő szöveg olvasható:

A felugró ablakban a felhasználó végül választhat a cikk elolvasása, és az olvasás nélküli megosztás között is.

A közösségi oldal célja a fejlesztéssel, hogy visszaszorítsa az álhírek terjedését, mivel ha valaki nem nyitja meg a megosztani kívánt cikket, nyilván nem ismeri annak részletes tartalmát, ezért könnyebben megoszthat egy-egy feltűnő cím alapján félrevezető információkat.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021