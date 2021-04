Már a brit titkosszolgálat is elérhető az Instagramon

A BBC World beszámolója szerint a brit titkosszolgálat, az MI5 Instagram-profilján (@mi5official) élő kérdezz-feleleket tart majd a hírszerzőivel, és állásajánlatokat is bemutat.

Ken McCallum, az MI5 vezetője szerint a nyitottság a kulcs a fiatalokhoz 21. században.

A szervezet első posztjában azt írták: „A sikeres kémkedés titka? Minden lehetséges szögből meg kell vizsgálni egy ügyet. Jobb rálátást nyújt. (…) Ezzel a rálátással szembesülnek a munkatársaink, amikor belépnek az MI5 londoni központjába, a Temze-házba. Itt találhatók az Egyesült Királyság legjobban őrzött titkai. Kövess minket, ahogy megnyitjuk kapuinkat az Instagramon, kivételes rálátást nyújtva az MI5 életébe.”

„A The Daily Telegraphban McCallum azt írta, hogy bár más szervezetek számára bevett gyakorlat, hogy csatlakozzanak a közösségi médiához, ez egy kicsit bonyolultabb, amikor a titoktartás világáról van szó” – osztotta meg a BBC. A vezető az MI5 profiljának követésérr buzdított, hozzátéve: „a saját viccedet is elküldheted arról, hogy visszakövetünk-e téged.”

A titkosszolgálat azt tervezi, hogy népszerű tévhiteket, mítoszokat oszlat majd el, valamint még soha nem látott részleteket oszt meg 112 éves archívumából.

Nem az MI5 az első titkosszolgálat, amelyik csatlakozik a közösségi médiához, ugyanis a CIA-nak 3,2 millió követője van a Twitteren, ahol érdekességeket oszt meg.

„A kód egy olyan kommunikációs rendszer, ahol a szimbólumok szavakat jelentenek. A kódokat használhatják rövidítés vagy biztonság céljából is. Itt a kód egy női tükörbe van rejtve. Ha a tükör a megfelelő szögben van, látszik rajta a kód.”

„Miután Doktor Zsivagó könyvének kiadását a Szovjetunió megtagadta, a CIA közbelépett és titokban kiadta a regényt. A borító és a kötés orosz, de a könyv végén az olvasható, hogy Franciaországban nyomtatták.”

