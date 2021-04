Új irányba nyit az internet egyik legnagyobb óriása

Megosztás Tweet



A Facebook új funkciója a hangalapú beszélgetést hozza előtérbe.

A közösségi médiaoldal alapvetően a szöveges üzenetváltást helyezte eddig előnybe, habár hívások indítására így is volt lehetőség.

Az élő beszéd online térben való elterjedése, a járványhelyzetnek köszönhető. Több platform, ami eddig is ezzel foglalkozott, felkapottá vált, és más cégek is elkezdték kiépíteni ezt a vonalat. Így tett az egyik legnagyobb oldal, a Facebook is – írta a BBC.

A cég valós idejű beszélgetőszobák létrehozása mellett döntött, ezzel ingyenes lehetőséget kínálva csoportos beszélgetések vagy adott esetben más adások hallgatására.

Valóban hasznos lesz minden szempontból ez az új funkció, csupán a megjelenése a kérdés. A Facebook igyekszik lehetőleg két hónapon belül megvalósítani a tervet, hogy mihamarabb bekerülhessen a beszélgetni vágyók lehetőségei közé.

A címlapfotó illusztráció.