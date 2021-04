Egyszer jó zsaru, egyszer rossz zsaru a Facebook-cenzúra

Megosztás Tweet



Olykor politikai indíttatásból tilt le oldalakat a Facebook, valós indoklás nélkül, máskor azonban a vírussal kapcsolatos álhírek miatt, ezzel emberek életeket megvédve. Akárhogyan is, a döntés ellen immáron egy felügyelőtanácsnál lehet panaszt tenni. A tiltott kifejezések listáját is közzéteszi a vállalat, hogy milyen alaptalan rémhíreket nem tűr meg a közösségi oldalon.

A Facebook 2016-ban indított tényellenőrző programot, hogy kiszűrje az oldalon megjelenő hamis híreket, és hogy moderálja az oldal szabályait sértő tartalmakat – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában március végén. A műsornak Ormós Zoltán internetes szakjogász volt a vendége.

Panasszal lehet majd élni az algoritmus ellen

A szakértő elmondta, hogy megmarad az eddigi döntésmechanizmus, és ugyanúgy egy algoritmus alapján döntik el, hogy kinek melyik posztja jelenhet majd meg. Új elem lesz azonban egy felügyelőtanács, mely egy olyan fórumot jelent majd, ahol panasszal lehet élni az algoritmus által hozott döntések kapcsán – mondta a szakjogász.



A rendszer technikai része tökéletesen működik, a kérdés azonban az, hogy magát az algoritmust mivel programozzák fel, és milyen „játékszabályokat” adnak neki, ugyanis a gép nem tudja átlépni az ember által meghatározott szabályokat – fogalmazott a szakjogász.

A folyamat úgy működik, hogy a Facebook leszerződik tényellenőrző cégekkel különböző régiókban, és ezek a cégek tehetnek javaslatokat arra, hogy az algoritmus milyen szabályok szerint működjön.

A magyarországi régióban tizenegy cégből nyolcat a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok finanszírozott a múltban.

„Elfogadhatatlan lesz egy idő után, hogy egy magáncég döntse el, ki jöhet, és ki nem. Egyszer még nevetni fogunk azon, hogy valamikor Zuckerberg dönthette el, hogy mi kerüljön fel az internetre” – tette hozzá a szakértő.

Szükség volt a változtatásra

A változtatásra szükség volt, hiszen az elmúlt években rengeteg cenzúra miértje volt megkérdőjelezhető. Sok politikus, a vallási élet szereplői és egyéb közszereplők közösségi fiókját tiltotta le a Facebook, hol egy adott posztot, hol az egész fiókot, határozatlan időre, akár.

Például Böjte Csaba megemlékezését is cenzúrázta a trianoni békediktátum évfordulóján az oldal 2020-ban. A ferences rendi szerzetes azt írta: „Nem hittem, hogy van cenzúra a facebook oldalon, de a Trianon napi szentmisét, az elmélkedéssel együtt törölte ez a közösségi oldal.”

Hozzátette: „Félelmetes, de úgy tűnik, hogy a szólásszabadság sérül a szemünk előtt – politikai érdekek miatt…”

„Tévesen letiltottuk, elnézést a kényelmetlenségért”

Előfordult, hogy ok nélkül, állításuk szerint tévesen egy magyar médiacég összes megjelenését letiltotta a legismertebb közösségi oldal. A Mediaworks Hungary Zrt. 2019 tavaszán közleményben azt írta, a közösségi oldal nem adott konkrét választ hivatalos érdeklődésükre a tiltás okáról, de szerintük nyilvánvaló, hogy „az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak”.

A tiltás kiterjedt a többi közt a Nemzeti Sportra, a Mindmegette.hu receptoldalra, a Likebalaton.hu. programmagazinra és számos megyei és városi kiadványra is – ismertették.

A Mediaworks a tiltás miatt a közösségi oldalon nem politikai vonatkozású hírekre és tartalmakra sem tudta felhívni a figyelmet,

ezért arra kérte az olvasókat, hogy kizárólag az eredeti internetes címeken keressék a tartalmakat.

Később a Facebook visszaállította a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott lapok és hírportálok egy héttel azelőtt letiltott hirdetési fiókjait – közölte a kiadó. A Facebook nevében eljáró alkalmazott a „tévesen” letiltott fiókok miatt okozott „kényelmetlenségért” elnézést kért.

A brazil elnök fia sem kivételezett

Korábban a Facebook Jair Bolsonaro brazil elnök két fiának fiókjait távolította el, amelyet Nathaniel Gleicher, a Facebook internetbiztonságért felelős vezetője jelentett be.

Jair Bolsonaro barzil elnök (Fotó: EPA/Joedson Alves)

Bolsonaro két fiát és követőiket a Facebook azzal vádolta meg, hogy egyeztetett kampányt folytatnak a platformon apjuk népszerűsítésére és politikai vetélytársai lejáratására. Az ötgyermekes brazil elnök két fia szintén politikus: Eduardo Bolsonaro képviselő, Flavio Bolsonaro szenátor.

Ezenkívül a brazil bíróság kötelezte az oldalt, hogy Bolsonaro 12 támogatójának fiókját is tiltsa le. Az indoklás az volt, hogy álhíreket terjesztettek a 2018-as választás idején.

Megálljt parancsolt a Facebook Maduro vírussal kapcsolatos álhíreinek

Ugyanakkor sok, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírt is letitlott a Facebook, amelyek súlyos károkat okozhattak volna. Legutóbb a venezuelai elnök oldalát fagyasztotta be a közösségi oldal ideiglenesen, mivel Nicolás Maduro megalapozatlan állításokat tett közzé a koronavírus gyógyításáról – közölte a The Verge.

Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: EPA)

Maduro egy olyan „csoda” gyógymódot hirdetett, amely állítása szerint meggyógyítja a koronavírust, de ezeket az állításokat az orvosi közösség nem erősítette meg. A Facebook egy videót is eltávolított, amelyben Maduro a kakukkfűből kivont homeopátiás szert, a carvativirt reklámozta.

Maduro a múltban „csodacseppekként” és „orvosi áttörésként” dicsérte a megoldást. A venezuelai orvosok „veszélyesnek” nevezték az elnök állításait, miszerint a carvatavir képes lenne kezelni a koronavírust.

Nem először fordult elő, hogy Maduro közösségi médiaplatformjain hamis állításokat tesz a koronavírus-kezelésekkel kapcsolatban. Tavaly márciusban a Twitter eltávolította egyik tweetjét, amely szerint létezik egy „sör”, amely megoldásat jeletn a Covid–19 ellen.

Tizenkét mondat, amit nem posztolhat senki a Facebookra a vírusról

A Facebook vegyes sikerrel próbálta leküzdeni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatást a világjárványban, és olyan szabályokat vezetett be, amelyek megkövetelték olyan bejegyzések eltávolítását, amelyek „közvetlen fizikai károsodáshoz” vezethetnek.

Az erről szóló 12 pontos listát az Aarp.org publikálta. A lista ezeket a mondatokat tartalmazza:

„Persze, beadathatja az oltást, ha nem bánja, hogy mérget juttat a szervezetébe.” „A Covid–19 elleni vakcinákat a klinikai vizsgálatok során nem tesztelték placebóval szemben.” „Az oltásnál biztonságosabb elkapni a betegséget.” „A Covid–19 elleni oltások nem védenek meg.” „A Covid–19 elleni vakcina majommá változtatott.” „A Covid–19 nem veszélyesebb, mint az influenza.” „A koronavírus valójában egy biofegyver.” „Ez a növényi gyógyszer megelőzi a Covid–19-et.” „Tudta, hogy a Covid–19-et sok évvel ezelőtt megjósolták?” „A Covid–19 elleni vakcina meddőséget okoz.” „Az arcmaszkok nem segítenek megakadályozni a Covid–19 terjedését. ” „A kórházak megölik a betegeket, hogy növeljék Covid-számukat, és több pénzt kapjanak.”

Ezeket a mondatokat észszerű okokból nem engedik megjelenni.

