Ausztrál napfénnyel fognak világítani Szingapúrban

Korábban még 16 millárd ausztrál dollárról írtak, a frissebb adatok alapján azonban már 22 milliárd ausztrál dollárba, átszámítva 5100 milliárd forintba fog kerülni a világ legnagyobb napelemerőműve és a hozzá kapcsolódó beruházások. A hatalmas fejlesztés neve Australia-ASEAN Power Link. Az ASEAN a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, tehát ahogy a projekt neve is mutatja a beruházás Ausztráliát Délkelet-Ázsiával köti össze.

Nemcsak a beruházás mérete különleges, hanem az összetettsége is. Ausztrália Északi terület elnevezésű részén épül fel a hatalmas naperőmű. Innen egy 750 kilométeres vezetéken a régió fővárosa, Darwin érintésével jut majd el a világ leghosszabb – 3750 kilométeres – tenger alatti erősáramú kábelein keresztül Szingapúrig a megtermelt áram.

A fejlesztést ábrázoló vázlatos térkép:

2027 – Completion of the Australia–ASEAN Power Link

In 2027, a clean energy megaproject is completed that includes the world's largest solar plant, world's largest battery, and the world's longest submarine power cable.

Read more: https://t.co/gy8UrKIGm3 #cleanenergy #solarpv pic.twitter.com/rTgBiGPaNj

— Future Timeline (@future_timeline) November 24, 2020