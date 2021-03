Mostantól bitcoinért is lehet Teslát venni

Az Elon Musk által alapított Tesla az elektromos autógyártás koronázatlan királya, a kaliforniai autógyártó vállalat piaci értéke több mint 680 milliárd dollár.

Az elmúlt hónapokban a Tesla másfél milliárd dollárt fordított bitcoin-vásárlásra, ami rekordmagasba emelte a kriptodeviza árfolyamát.

A Tesla-vezér szerdai bejelentésére a bitcoin több mint 13 százalékos erősödéssel új árfolyamrekordot állított be, 44 ezer dollár felett.

Elon Musk amerikai vállalkozó, a Tesla és a SpaceX vezetője Twitter oldalán jelentette be, hogy mostantól bitcoinnal is vásárolhatóvá vállnak a Tesla termékei. Év végére pedig a világ többi országában is elérhető lesz.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a Teslának „átutalt” bitcoinokat nem váltják majd át, ugyanúgy megmaradnak kriptovalutának.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly. Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

A címlapfotó illusztráció.