Megérkezett a Samsung hallókészüléke?

Megosztás Tweet



Kutatások és tesztek sorozata igazolta, hogy hasznos lehet a halláskárosultak számára is.

A Samsung nemrégiben kiadott fülhallgatója meglepő funkciót kapott. Az úgynevezett „környező hang” funkció képes arra, hogy külső hangokat felvegye és közvetlenül a fülünkbe játssza le, akár hangosabban is. A Samsung Galaxy Buds Pro akár húsz decibellel is erősíti a hangokat, míg a kéretlen morajt teljesen megszünteti.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon TechRadar Middle East (@techradarme) által megosztott bejegyzés

A készülék tervezésében orvosok is részt vettek. Több tesztnek is alávették a készüléket, és mindegyiken remekelt. Az elektroakusztika és a hangerősítés tesztelésekor is megfelelőnek bizonyult.

Ugyan nem képes elérni azt a szintet, amit egy hallókészülék, de így is lényegesen megnöveli a halláskárosultak számára az élő beszéd felismerését.

A kutatásokról bővebben itt olvashatnak.