Közel hárommillió dollárt ért a Twitter alapítójának első posztja

Jack Dorsey, a Twitter alapítója elárverezte legelső Twitter-poszját, ami 2006. március 21-én került fel a közösségi oldalra. A tweetet 2,9 millió dollárért vette meg egy malajziai üzletember, a Bridge Oracle technológiai cég vezérigazgatója. Dorsey a pénzt jótékonysági célra adományozta.

„Ez nem csak egy tweet. Úgy gondolom, hogy évek múltán az emberek felismerik majd az igazi értékét, mint ahogy a Mona Lisa-festménnyel is törnént” – írta a malajziai vezérigazgató, Sina Estavi, miután egy Twitter-felhasználó megosztotta a hírt azzal a felirattal, hogy „2,9 millió egy tweetért”.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

