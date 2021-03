Egy hibás alkalmazás miatt gyengélkedik az Android

Hétfő este a felhasználók elkezdtek tapasztani egy zavaró hibát, ugyanis fontosabb applikációk, mint a Gmail, illetve a GooglePay és több más egyfolytában leállt és kidobta az embereket. Mivel ennek következtében már meg sem tudták nyitni az alkalmazásokat, ezért az Android fejlesztői ma reggel közzétettek egy ideiglenes megoldást, a WebView frissítéseinek letörlésével viszonylag egyszerűen használhatóvá válik újra a telefon.

Arról is írtak, hogy elkezdték a munkálatokat az említett programmal kapcsolatban, hogy minden visszaállhasson a megszokott rendbe.

All of a sudden, loads of Android apps started crashing for me this evening including Amazon Shopping, Gmail. Turns out the culprit is an Android System Webview update. Search for it in the play store and hit uninstall and it fixes the problem. #android #crash #amazon #webview

— Craig Rouse (@craigrouse) March 22, 2021