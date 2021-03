Ehhez hasonló műkincslopásra eddig nem volt példa

Az digitális műkincsek egyik tárhelyének, a Nifty Gateway-nek felhasználóit hackertámadás érte, ami több alkotástól és pénztől is megfosztotta őket. Meglepő módon sok ezer dolláros tételekről van szó, amit semmi esetben sem mondanánk kisebb lopásnak – írta a The Verge.

Az oldal megerősítette, hogy a támadás a felhasználók fiókjait érte, és ezúton is kéri őket, hogy használják a kétfaktoros bejelentkezést a maximális biztonság érdekében.

List of stolen pieces from @niftygateway hack. Not one other account of mine compromised and other ppl on NG same hack. $150K+ of things stolen. pic.twitter.com/GEC3Y4PdHQ

Néhány esetben akár 150 ezer dollár értékű kár is sújtotta az óvatlan gyűjtőket.

UPDATE! Just got all of my nfts back except for one. Thanks to @niftygateway and @DCCockFoster for helping resolve this. Would be great if I got my stolen @Bosslogic back or at least the money that received for selling my NFT at a fire sale price.

— Lt.Crandog (@LtCrandog) March 16, 2021