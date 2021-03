Évek óta vezeti félre hirdetőit a Facebook

Megosztás Tweet



Hosszú ideje rossz adatokat mutat a potenciális fizetős hirdetők számára a Facebook, ezzel félrevezetve az ügyfeleit. A Facebook operatív igazgatója, Sheryl Sandberg már 2017-ben elismerte a probléma létezését, amire több alkalmazott, többek között Yaron Fidler termékmenedzser is ajánlott megoldási lehetőségeket. A vezető azonban úgy vélte, hogy ezzel jelentős csapás érné a bevételeket, úgyhogy inkább figyelmet kívül hagyta a dolgot.

A Facebook bizonyos alkalmazottai már évekkel ezelőtt hangot adtak annak a vállalaton belül, hogy a fizetős hirdetőket félrevezetik azzal, hogy potenciálisan mennyi ügyfelet érhetnek el a közösségi hálozaton belül. Ezek a bizonyos alkalmazottak úgy vélték, hogy a Facebook alaposan felpumpálta a számokat, ami mögött semmiféle valóságalap nem volt – olvasható az Origo cikkében.

Az ügyet most a Financial Times vette elő, mégpedig a 2018-ban a Facebook ellen indított per ügyiratai közül. Ezek alapján az vehető ki, hogy

a vállalat teljes tudatában volt annak, hogy a hirdetések feladásakor a potenciálisan elérhető felhasználók számánál egy szándékosan felülbecsült adatot adott meg, ami többek között annak tudható be, hogy nem vették figyelembe a duplikált vagy kamu felhasználói fiókokat.

Az iratból kiderül, hogy a Facebook operatív igazgatója, Sheryl Sandberg már 2017-ben elismerte a probléma létezését, amire több alkalmazott, többek között Yaron Fidler termékmenedzser is ajánlott megoldási lehetőségeket. A vezető azonban úgy vélte, hogy ezzel jelentős csapás érné a bevételeket, úgyhogy inkább figyelmet kívül hagyta a dolgot.

Sandberg számára egy válaszlevélben Fidler újra megjegyezte, hogy ezekre a bevételekre sosem szabadott volna szert tenniük, hiszen hibás adatokra épülnek.

A Facebook természetesen próbált védekezni, egészen konkrétan azzal, hogy a potenciális elérést mutató kalkuláció valójában csak iránymutatásra szolgál, és egyáltalán nem befolyásolja, hogy a valóságban kiket lehet elérni az adott hirdetéssel és ez mennyibe fog kerülni.

Ennek azonban rögtön ellent mond az ügyiratokban előhozott további belsős levelezés, amiben a Facebook egyértelműen kijelenti, hogy a „potenciális elérés kétséget kizáróan az egyik legfontosabb adat a hirdetések létrehozásakor”, és hogy a hirdetők alaposan támaszkodtak erre, amikor a reklámkampányaikat és költéseiket megtervezték.

Korábban már előfordult hasonló, amikor a Facebook mesterségesen felülbecsülte a videós tartalmak nézettségeit, ezzel azt sugallva a potenciális hirdetőknek és partnereknek, hogy messze többen nézik az oldalra feltöltött videókat, mint valójában. Ez számos esetben ahhoz vezetett, hogy különböző szerkesztőségek jelentősen nagyobb energiát fektettek a Facebook-videókba,

mint más tartalmakba, azonban miután később bebizonyosodott, hogy ezek közel sem érnek el annyi embert, az ezzel foglalkozó munkatársakat el kellett bocsátani, illetve újraszervezni a működést.

Ahogy a fentebbi esetnél, úgy itt is tisztában volt vele a Facebook, hogy mit csinál, és ezzel kapcsolatban számos belsős levelezés zajlott le, aminek a munkatársak arra kérték a vezetőséget, hogy oldják meg a problémát.

A bírósági információkból kiderült, hogy

a Facebook szándékosan egy megtévesztő számítást vett alapul a nézettséges meghatározásakor. Eredetileg az lett volna a terv, hogy az összes néző számát elosztják azzal az idővel, amíg az adott felhasználó ténylegesen nézte is a videót.

Ehhez képest végül az lett belőle, hogy az összes megtekintésre fordított időtartamot elosztották az adott videó nézettségével - ez utóbbi a gyakorlatban bárkit jelentett, aki legalább három másodperc megnézett az adott anyagból.

A Facebook számításai szerint ezzel körülbelül 60-80 százalékkal becsülték felül a közösségi oldalon megjelenő videók értékét a hirdetők számára.

De ezek csak a belső számítások. A gyakorlatban az derült ki, hogy bizonyos esetekben ez jelenthetett akár 150-900 százalékos felülbecslést is. Ezek alapján pedig nem csoda, hogy számos tartalomgyártó úgy döntött, hogy ebbe nagyon is megéri időt, energiát és pénzt fektetni más platformokkal szemben.

