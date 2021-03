Akár üknagyapánk is ránk kacsinthat

A mesterséges intelligencia meglepően élethű mozgásokat és arckifejezéseket ad hozzá az állóképekhez, így nyújtaja a mozgókép illúzióját.

A Deep Nostalgia névre keresztelt animációs rendszer magyarul is elérhető a MyHeritage honlapján.

A rendszer hátterében a GAN (generative adversarial networks) áll, ennek lényege, hogy két mesterséges intelligencia áll egymással szemben. Az egyik az elérhető információk alapján új tartalmakat hoz létre, a másik pedig felülvizsgálja, hogy azok mennyire reálisak – olvasható a Live Science cikkében.

A végeredmény minősége nagyban függ attól, milyen fotót használunk. A rendszer kidolgozói szerint akkor lesz igazán élethű a képen szereplő személy mozgása, ha pontosan a fényképkészítő felé tekint. A Deep Nostalgia munkáját azonban nehezíti, ha a fotón szereplő személynek nagy a szakálla vagy szemüveget visel.

A rendszer képes animálni a feltöltött fotón szereplő összes arcot, de a jelenlegi verzióban nem lehet mindet egyszerre animálni, mivel minden archoz külön animáció szükséges. Így jelenleg a többszereplős képen a személyek arcára kattintva lehet elindítani a megalkotott mozgást – olvasható a Myheritage honlapján.

This is my great-grandmother, Kathleen. I’ve always felt so close to her even though she died when I was 2 years old. This #DeepNostalgia video brought tears to my eyes to see her move, almost like seeing her as she was posing for this photo. Remarkable! #RootsTechConnect pic.twitter.com/ZRc41JOo3e

— Mike Quackenbush (@mikequack) February 26, 2021