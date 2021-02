Akkumulátort építettek a villamosokba Olaszországban, hogy a felsővezetékek ne zavarják a városképet

A villamosoknak számos előnyös tulajdonságuk van a nagyvárosokban a buszokkal szemben. Nem kerülnek dugóba, ezért stabilabb a menetrendjük, nincs károsanyag-kibocsátásuk sem. A villamosvonalaknak jóval nagyobb a kapacitásuk, és egy utasra számítva energiatakarékosabbak is a buszoknál. Azonban az eddig megszokott villamosok az áramszedőjükkel a pályájuk fölé épített felsővezetékekből nyerik az energiát – ezek kialakítása pedig nem biztos, hogy mindenhol előnyös.

Hitachi Rail recently completed trials of its new battery-powered #tram in #Florence , for the first time in #Italy . Battery-trams save on infrastructure costs and reduce the visual impact of overhead wires, poles and pylons on city streets. https://t.co/Fx1SAmVeEw @HitachiRailENG pic.twitter.com/D3LY28nXnI

Firenzében, a történelmi olasz nagyvárosban elsősorban azért részesítenék előnyben az akkumulátoros villamosokat, mert használatukkal a történelmi városrészekben nem kell felsővezetékekkel elcsúfítani a környezetet.

Sokan úgy gondolják, hogy a vezetékek és az azokat tartó oszlopok rombolják a városképet az óvárosokban. Ez a vélemény nemcsak a kiemelkedően gazdag történelmi múlttal rendelkező olasz városokban lehet nagyon releváns, hanem akár más országokban is. Ezért nem véletlen, hogy az utóbbi években az eleve akkumulátorral felszerelt villamosok már elkezdtek terjedni, de azért még közel sem számítanak gyakorinak.

A japán cég most egy már futó járművet alakított át, ami tovább erősítheti a technológia elterjedését. Az átalakott villamos üzemeltetésének gazdaságosságát még vizsgálják, hiszen az akkumulátoroknak és használatuknak nyilvánvalóan jelentős költségei vannak, ugyanakkor a felsővezetékek megépítése és karbantartása is forrásokat igényel, amit az akkumulátorokkal meg lehet spórolni.

Last week we successfully tested the first battery-tram in Florence.

Hear more about the benefits these trams could bring to cities like Florence + our commitment to developing innovative & sustainable solutions globally, from our Head of Sales & Projects Italy, Andrea Pepi. pic.twitter.com/kwN8FJQ09x

