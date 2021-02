Hét érdekesség, amit biztosan nem tudott eddig a Photoshopról

Megosztás Tweet



Az első Adobe Photoshop 1990. február 19-én jelent meg. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az azóta eltelt években a program megváltoztatta a képszerkesztés világát.

Természetesen már az Adobe Photoshop 1.0 előtt is léteztek a képek manipulálására alkalmas szoftverek, mégis ez a program rövid időn belül annyira népszerűvé vált, hogy gyakorlatilag mindenki fejében a Photoshop az alapértelmezett képszerkesztő program.

Abban az időben jelent meg, amikor a számítógépes kép- és kiadványszerkesztés éppen kezdett szélesebb körben is elterjedni. A különböző kiadók, reklámcégek az egyszerű működése miatt gyorsan elkezdték a képek szerkesztésére és retusálására használni a Photoshopot. A fényképészek kezébe is új lehetőségeket adott, hiszen a programmal minden korábbinál könnyebben tudták módosítani az elkészült képeiket – ez utóbbi azóta persze számtalan vita tárgya.

A születésnapos program tiszteletére összegyűjtöttünk néhány érdekességet a Photoshopról:

1. Az eredeti neve Display volt

A Photoshop története néhány évvel azelőtt kezdődött, hogy az Adobe megvásárolta volna. A program alapötlete két testvér, John Knoll és Thomas Knoll nevéhez fűződik. Kezdetben a programot nem is Photoshopnak hívták, mivel eredetileg csak megjeleníteni tudta a képeket, ráadásul csak fekete-fehérben, és a Display nevet kapta. Az angol szó fordítása főnévként kijelző, képernyő vagy igeként mutat, bemutat. Így már érthető, hogy miért választották kezdekben a program nevének. Később aztán a program funkciói bővültek, és ezért a neve is megváltozott.

2. Az első Photoshoppal készült képen a program alkotójának felesége látható

John Knoll készítette az első programmal manipulált képet, az 1987-es felvételen a későbbi felesége látható. A fotótörténeti képen a hölgy félmeztelenül, háttal ül Bora Bora tengerpartján. A feleség elmondása szerint csodás időszak volt számukra ez, aznap kérte meg a kezét John Knoll, aki valószínűleg ezért adta később szerényen a képnek azt a címet, hogy Jennifer a paradicsomban.

Ebben a videóban a Photoshop megalkotója egy korai verziót mutat be. Látható a felvételen a híres tengerparton készült kép is. Aki használja a program valamelyik mai változatát, annak igazi időutazás lehet a régi menürendszer felépítése:

3. A jelenlegi program több ezerszer nagyobb az első verziónál

A Photoshop legújabb kiadásai két gigabyte-nál is nagyobbak, a legelső változat viszont még ráfért egy 800 kilobyte-os kislemezre. Ezt az adattároló meghajtót napjainkban már szinte sehol nem használják, a program 2021-es verziója nagyjából 2500 ilyen lemezre férnének rá.

A Photoshoppal készített képeknek ma már csak a képzelet szabhat határt (Fotó: Pixabay.com)

4. Összesen 24 nyelven érhető el a program

Magyarul is használhatjuk a világ vezető képszerkesztőjét, de ha valamilyen idegen nyelvet szeretnénk gyakorolni, akkor erre is van lehetőség. A legelterjedtebb európai nyelveken kívül japán, koreai és kínai menüvel is használható a Photoshop.

5. A mockupokkal bármilyen tárgyra élethűen rátehetjük a grafikánkat

A mockup szó fordítása talán makett vagy mintadarab lehet. A programban ezt az eszközt a grafikusok annak bemutatására használják, hogy egy grafikai tervezet hogyan nézne ki a valóságban. Így nem kell legyártani a terveket, nem kell kinyomtatni és rátenni a termékekre, elegendő, ha a programban készítünk egy mockupot róla. Utána pedig különböző változatokban, színekben is megnézhetjük az elképzelésünket. Nem is olyan nehéz ezzel a funkcióval a saját terveinket rátenni egy mappára, névjegykártyára, ruhadarabra vagy akár egy borosüvegre is.

6. Sorozatképek kombinálása

A programban lehetőségünk van a fényképezőgépünkkel elkészített sorozatfelvételek kombinálására is. Ezzel egy képen egyszerre többször is megjeleníthetünk valakit vagy valamit. Látványosak a mozgásban lévő, sportoló emberekről készült, Photoshoppal szerkesztett képek.

A sorozatképek kombinálásával nagyon jól lehet érzékeltetni egy mozgássorozatot. A Photoshop funkciói fokozatosan bővültek az évek során (Fotó: Wikipédia)

7. Végül néhány érdekes adat a program tulajdonosáról, az Adobe cégről

Az Adobe központja Kaliforniában, San Joséban található, világszerte huszonkétezer alkalmazottat foglalkoztatnak. 2020-ban az éves evétele közelítette a 13 milliárd dollárt. A cég pozíciója enyhén fogalmazva is stabil. Az Adobe becslése szerint a világ grafikusainak 90 százaléka az Adobe Photoshopot használja.

A címlapfotó illusztráció.