Signal, Messenger, WhatsApp - mennyire vannak biztonságban az üzeneteink?

Nem biztos, hogy a Signal és a többi titkosított üzenetküldő megoldást jelent a problémáinkra.

Mostanában gyakrabban hallani a techcégek túlhatalmáról, vagy arról a vitáról, hogy mennyire vannak biztonságban az adataink egy adott alkalmazás használatakor. Egyre többen teszik fel azt a kérdést is, hogy melyik üzenetküldőt érdemes használni, ha azt szeretnénk, hogy az üzeneteink a lehető legnagyobb biztonságban legyenek?

A konfliktusok egyik legfontosabb alapja a személyre szabott reklámozás.

A cégek azért, hogy célzott, a lehető legtöbb pénzért értékesíthető hirdetéseket tudják a felhasználók elé tenni, sokszor megpróbálnak olyan adatokat is összegyűjteni, amik abszolút a biztonság rovására mehetnek.

Az Apple és a Facebook is sokat vitázik mostanában azon, hogy a cégek különböző szolgáltatásai mennyire biztonságosak. Ennek a vitának az lett az egyik eredménye, hogy az Apple összegyűjtötte, hogy az egyes üzenetküldő programok milyen adatokat gyűjtenek a használóikról. Az Apple a saját iMessage rendszerét akarta megvédeni, és kimutatta, hogy az jóval kevesebb adatot tárol a felhasználókról, mint akár a Facebookhoz tartozó WhatsApp, vagy akár a Facebook Messenger. Elgondolkoztató, hogy a Facebook belső levelezőprogramja által gyűjtött adatok egyszerű felsorolása is meghaladná egy cikk hosszát.

Az alábbi Twitter bejegyzésen látható, hogy az egyes programok milyen adatokat gyűjtenek a felhasználóikról.

Az Apple összeállításában is szerepelt a Signal levelezőrendszer, amit sokan a legbiztonságosabb üzenetküldő rendszernek tartanak. Ez kizárólag a telefonszámunkat tárolja el, hogy tudja, hogy hová menjenek az üzenetek. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi hetekben egyre többen töltötték le a programot a telefonjukra.

A Signal januári felfutásának oka leginkább a WhatsApp körül most kialakult helyzet. A WhatsAppal kapcsolatos kétségek már 2014-ben is felmerültek, amikor a Facebook felvásárolta az alkalmazást, azóta pedig időről időre előkerülnek a biztonsági aggályok. Tavaly novemberben a WhatsApp egyértelművé tette, hogy harmadik félnek is kiadják a felhasználók adatait kereskedelmi céllal. Most januárban pedig újra feltörtek az indulatok, amikor az új szolgáltatási feltételek elfogadására kötelezte a felhasználókat. Ezek szerint az eddigieknél több adatot kell a Facebookkal megosztania a használóknak, vagy törlik a profiljukat.

Nem csoda, hogy januárban például Elon Musk is egyszerű üzenetet küldött követőinek a Twitteren: „Használjátok a Signalt!”

A Signal end-to-end titkosítást használ, ami azt jelenti, hogy az üzenetküldő felek között zajló beszélgetést mások nem tudják megfigyelni. Az applikáció ráadásul nyílt forráskódú, bárki megnézheti, hogy pontosan hogyan működik, ami szintén növeli iránta a bizalmat. Ráadásul még a reklámok sem zavarják a használóit, mivel adományokból működteti egy nonprofit szervezet.

Nem csak a Signal azonban az egyetlen bombabiztosnak tartott üzenetküldő rendszer, ami ki tudta használni az utóbbi idők botrányait. Több applikáció is hasonló szolgáltatást ígér, az eredetileg oroszként induló Telegramnak már több, mint 500 millió felhasználója van.

A teljesen titkosított üzenetküldő rendszerek azonban amellett, hogy vigyáznak az üzenetekre sok kérdést is felvetnek.

Lehet, hogy egy konkrét választás helyett érdemes akár több üzenetküldő alkalmazást használni, és a különböző családtagjainkkal, barátainkkal, munkatársainkkal különböző platformokat használni. Ez már csak azért is érthető álláspont lehet, mert valószínű, hogy a jövőben egyes ismerőseink csak egy-egy programot használnak majd. Lesz, aki csak az egyik programot fogja ismerni, míg más csak egy, az előzőtől eltérő programban fog megbízni.

A konklúzió egyes szakértők szerint az, hogy hosszabb távon egyik üzenetküldő sem lesz végleges megoldás.

Ugyanis hiába ígérik a fejlesztőik a teljes biztonságot, egy idő után vagy ők, vagy a szolgáltatást felvásárló új tulajdonos nyereségessé akarja tenni a rendszert. Ez pedig elvezet a reklámokhoz, adatkiadáshoz, és végül a felhasználók elpártolnak az üzenetküldőtől. Ezt láttuk már korábban, vagy látjuk most az MSN Messenger, a Windows Live Messenger, a Skype, vagy a Facebook Messenger és a WhatsApp esetében is.

Talán kicsit kiábrándító, de végül megjegyezhetjük azt is, hogy ugyan érdemes odafigyelni az üzenetküldő programokra, de lehet bármilyen biztonságosan titkosított is egy rendszer, egy hacker ezt is kijátszhatja. Nem is kell feltétlenül feltörnie a titkosítást, elég, ha egy kártevő programot juttat a mobilunkra, ami másodpercenként képernyőfotót készít a telefonunkról. Innentől kezdve pedig semmit nem ér a megtekintett üzenetek titkosítása.

