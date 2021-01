Félmilliárd Facebook-felhasználó telefonszámát árulják kiberbűnözők

A hatalmas adatbázis a Facebook-felhasználók által 2019 előtt megadott telefonszámokat tartalmaz – számolt be a Motherboard technológiai magazin. A kiberbűnözők által megkaparintott személyes adatok nagy biztonsági kockázatot jelentenek annak ellenére, hogy a hibát 2019 augusztusában kijavították.

„Nagyon aggasztó, hogy egy ilyen hatalmas méretű adatbázist árulnak a kiberbűnözők. Súlyosan veszélyezteti a magánéletünket, és minden bizonnyal felhasználhatják majd őket törvénytelen cselekményekre” – mondta Alon Gal, a Hudson Rock kiberbiztonsági cég vezetője.

A számítógépes bot egy olyan szoftver, amellyel automatizált feladatokat hajthatunk végre egy meghatározott programsor segítségével az interneten. Egy ilyen bot segít a törvénytelen vásárlóknak a Facebook-felhasználók telefonszámait megkeresni. A számítógépes program segítségével egy telefonszámhoz tartozó Facebook-felhasználót is lehet megtalálni, vagy fordítva is kereshető az adatbázis.

Az adatbázis az USA, Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztrália és további 15 ország lakosairól tartalmaz adatokat.

Megkeresték a Facebookot is a problémával kapcsolatban, a cég azt nyilatkozta, hogy a 2019-es sérülékenység a javítás utáni adatok esetében már nem működik a telefonszám-keresés. Ez azonban nem vigasztal mindenkit, hiszen sokan használják még mindig a 2019 előtt megadott telefonszámukat.

„Mindenesetre fontos lenne, hogy a Facebook értesítse felhasználóit erről a problémáról, hogy kevésbé legyenek védtelenek a hackerek esetleges próbálkozásaival szemben” – zárta szavait Alon Gal.

