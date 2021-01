Továbbra sem biztonságos a Boeing 737 Max-szal repülni?

A Boeing Seattle-i gyárának korábbi vezető menedzsere, Ed Pierson új problémákra hívta fel a figyelmet a 737 Maxokkal kapcsolatban. Friss jelentésében további vizsgálatokat sürget a gép elektronikai rendszere és a gyártás minőségi problémái miatt.

A 737 Maxok repülését megtiltották, miután két különálló tragédia során 346-an haltak meg 2018-ban és 2019-ben. Azóta azonban Észak-Amerikában és Brazíliában már újra engedélyezték a géptípus repülését, és valószínűleg Európában is megkapják a jóváhagyást ezen a héten.

Az amerikai és európai hatóságok szerint a korábbi vizsgálatok eredményesek voltak, és a 737 Max repülőgépek már biztonságosak.

A szakember szerint a Boing Seattle-i gyárában nincs minden rendben a gyártási folyamattal, ez pedig azt is jelentheti, hogy nem csak a Maxokkal, hanem az összes többi 737-essel is problémák lehetnek.

