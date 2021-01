2021 legjobban várt mobiljaitól leesik az állunk

Megosztás Tweet



Az új iPhone mellett több különleges telefon is megjelenik majd.

A Samsung új csúcsmobiljai, a Galaxy S21, Galaxy S21 és a Galaxy S21 Ultra már megérkeztek, most pedig megnézzük, hogy mit tartogat még a 2021-es év a telefonok terén. Természetesen számtalan új készülék jelenik majd meg idén is, így csak a leginkább vártakat soroljuk fel.

Kezdjük röviden a Honor V40-nel, amit január 22-én már bemutattak Kínában. Még nem biztos, hogy Európában is kapható lesz, de ha igen, akkor évek óta ez lehet az első Honor telefon, ami a Google alkalmazásait is támogatja, mivel a vállalatnak már nincsen közvetlen kapcsolata a Huawei-jel. Ívelt OLED kijelzővel, 50 megapixeles főkamerával és 16 megapixeles szelfikamerával érkezhet majd a Honor V40.

LG Rollable

Igazi különlegesség az LG feltekerhető kijelzős telefonja. Egyszerűen végig kell húznunk az ujjunk az egyik oldalán, és a normál méretű telefonunk tabletté változik. Akár már márciusban megérkezhet ez a mobil is. Bár azért most elég sok a bizonytalanság az LG háza táján, hiszen felmerült, hogy többévnyi veszteségtermelés után a cég eladná mobiltelefon-gyártó részlegét. Ha egyszer azonban megjelenik, akkor az LG Rollable-vel kapcsolatban egy dologban biztosak lehetünk. Ez a teljesen forradalmi telefon nagyon drága lesz, már olyan kósza hírek is megjelentek, hogy akár 2560 dollárba, azaz 750 ezer forintba is belekerülhet majd az első feltekerhető kijelzős telefon.

OnePlus 9

A OnePlus valószínűleg a szokásosnál kicsit hamarabb jön ki új csúcstelefonjaival, márciusban érkezhet a OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro. A kiszivárgott hírek szerint a készülékeket a Snapdragon 888 lapkával szerelik, a telefonok új kameráit pedig a Leica szállítja majd. Biztosnak tűnik továbbá, hogy a OnePlus 9 sík kijelzős lesz, a Pro-változat azonban ívelt kijelzővel érkezik. Nagyobb, 4500 mAh-es akkumulátoruk lesz, és mindkét modell támogatja majd a 65W-os vezetékes gyorstöltést, sőt, a Pro a 45W-os vezeték nélküli töltést is.

Display details of OnePlus 9 series leaked online - https://t.co/hkcY3rmRsZ pic.twitter.com/wFrwrfUdvU — MSPoweruser (@mspoweruser) January 25, 2021

Samsung Galaxy Z Fold 3

Könnyen lehet, hogy ez lesz az a telefon, ami elhozza a széthajtható mobilok uralmát. Eddig ezek a telefonok meglehetősen vastagok és nehezek voltak, a hírek azonban most arról szólnak, hogy a Fold 3 vékonyabb és könnyebb lesz elődeinél. A telefon egyik várható újdonsága a láthatatlan, kijelzőbe rejtett szelfikamera lehet. Valószínűleg kap egy olcsóbb kistestvért is, Fold Lite néven. A Fold 3 legvalószínűbb érkezési ideje 2021 szeptembere, az ára pedig 1800 és 2000 dollár (530–590 ezer forint) körül lehet majd.

Huawei P50 Pro

Március–áprilisra várhatjuk a kínai cég csúcsmobilját is, aminek a P50, a P50 Pro és a P50 Pro+ lehet a három megjelenő változata. Egyelőre nem várhatók hatalmas változások a P40-hez képest, a kiszivárgott képeken nagyon hasonlít a P50 is a 2020-as csúcsmobilhoz. A kijelzők mérete a P50-nél 6,1", a P50 Pro-nál pedig 6.6" lehet majd. Az akkuról még nem tudunk sokat, de az biztos, hogy a Huawei új 135W-os töltője villámgyorsan dolgozik majd. Ezt a telefont 800–1000 dollárért (230–290 ezer forintért) vásárolhatjuk majd meg.

Check out the latest rumored specs and renders for the Huawei P50 Pro-5g https://t.co/J2PafvHpeq — PhoneArena (@PhoneArena) January 13, 2021

iPhone 13

Minden bizonnyal ez a legjobban várt telefon idén is. Ha az Apple tartja magát a hagyományaihoz, akkor szeptemberben érkezhet az iPhone 13. szériája. Valószínűleg ezt is négy változatban árusítják majd, a Minitől a Pro Maxig, és mindegyiket az új A15 Bionic processzorral szerelik majd. Hallani már 120 Hz-es képfrissítésű kijelzőről, 1 TB-os háttértárról, kijelzőn belüli ujjlenyomat-azonosítóról. Sőt, periszkópos kameráról is, ami még nagyobb optikai zoomot tesz majd lehetővé. A pletykák szerint az is lehet, hogy teljesen port nélküli lesz az új iPhone, hiszen már használható a MagSafe vezeték nélküli töltés. Ennek ellenére azért valószínűbb, hogy a csatlakozók inkább csak az iPhone 14-ből tűnnek majd el teljesen a telefonról.

A címlapfotó illusztráció.