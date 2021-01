A Vissza a jövőbe film is megjósolta azt, amitől ma leesik az állunk

Megosztás Tweet



A sci-fi filmekben megjósolt technológiák közül sokra még akár évszázadokat is várni kell, de a kiterjesztett valóság segítségével már ma is bárki terminátorrá válhat.

A kiterjesztett valóság technológiáján azt értjük, amikor a körülöttünk lévő valóságot technikai eszközök segítségével kibővítjük, virtuális tárgyakkal töltjük fel. Például egy mobiltelefon kamerájával vagy egy okosszemüveggel körbetekintve izgalmas tárgyakat, információkat láthatunk valós időben magunk körül.

Néhány évvel korábban ezzel a technológiával még csak a sci-fi filmekben találkozhattunk. Az 1991-es Terminátor című film második részében például amikor a jövőből visszatérő halálosztó szemén keresztül néztük a világot, akkor különböző adatokat láthattunk. Mindannyian emlékezhetünk az Arnold Schwarzenegger által alakított robot szavaira: „Szükségem van a ruhádra!” Tökéletes példa ez a kiterjesztett valóság alkalmazására. A terminátor ahhoz, hogy felmérje az emberek ruhaméretét, a szemével látott valóságra rávetített információkat elemezte.

A Vissza a jövőbe 2 film egyik ikonikus jelenetében is a kiterjesztett valósághoz valami nagyon hasonló dolog történik. Egy 3D cápahologram kapja be a Michael J. Fox alakította Marty McFly-t. A filmesek a sci-fikben megjelenő forradalmi technológiák megjelenési idejével sokszor nagyon mellélőnek, itt azonban elég jól tippeltek. A főszereplő a filmben 2015-be utazik, ez jelenti a jövőt az 1989-es film számára. A valóságban is nagyjából ebben az időben terjedt el szélesebb körben a kiterjesztett valóság technikája. Igaz, élethű 3D hologramok még nem léteznek.

A technológia azonban annyit fejlődött az utóbbi években, hogy ma a kiterjesztett valósággal már nem csak a hollywoodi filmekben találkozhatunk. Mindenki emlékezhet 2016 őrületére, a Pokémon Go-ra. Ez az első, széles körben elterjedt, kiterjesztett valóságot használó alkalmazás. A játék lényege az volt, hogy a mobiltelefon képernyőjén keresztül, a valós tér különböző pontjain elszórt állatokat kellett összegyűjteni. A rajongók imádták a programot, akik pedig nem használták, csak szörnyülködve figyelték a számtalan balesetet és halálesetet, ami azért történt, mert valaki túlságosan is belefeledkezett a szörnyecskék vadászatába. Még olyan is megtörtént, hogy valaki házakba tört be csak azért, hogy megszerezze a véletlenül pont oda elhelyezett pokémonokat.

Egy fanatikus Pokémon Go játékos (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/David Chang)

Nagy lökést adhat a kiterjesztett valóságot használó alkalmazásoknak az 5G technológia elterjedése a jövőben, ez ugyanis biztosítja hozzá a megfelelő sávszélességet. Az alábbi videóban láthatjuk, ahogyan egy dél-koreai baseballstadionban a nézőket is a kiterjesztett valóság segítségével szórakoztatják egy mérkőzés szünetében. A kiépített 5G technológia lehetővé tette, hogy a mobiltelefonokon keresztül láthatóval váljon a félelmetes tűzokádó sárkány, ami virtuálisan a stadiont is a darabjaira tépte.

Ne gondoljuk azonban, hogy a kiterjesztett valóságot csak az emberek szórakoztatására használhatjuk. Már most számtalan más területen feltűnik a technológia, például a lakberendezés, az egészségügy vagy az oktatás területén. A legújabb autók szintén használják a képernyőkre rávetített pluszinformációkat, hogy például rossz látási viszonyok között is figyelmeztessenek egy úttestre lépő gyalogosra.

A lehetőségek tárháza végtelen, lehet, hogy hamarosan inkább arra kell majd figyelnünk, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy amit látunk az a valóság, vagy csak virtuális kivetítés. Mindenesetre a technológia folyamatosan fejlődik, úgyhogy a lenti videóban látható oroszlán hamarosan lehet, hogy ugyanúgy kiugrik majd a képernyőből, mint a Vissza a jövőbe cápája.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Travelers House (@thetravelershouse) által megosztott bejegyzés

A címlapfotó illusztráció.