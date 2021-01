„Csupán” 44 ezer forintért kapható az új okosmaszk - VIDEÓ

Az arcmaszkokat is elérte a szinte „kötelező” trend, mely szerint kell belőle egy okosverzió is.

A CES alkalmából bemutatta az AirPop Active+ smart maszkját, amely a szenzort leszámítva sima szövetmaszknak néz ki.

A szenzor képes mérni a percenkénti lélegzetvételek számát, a levegővétel ütemét, illetve kiírja, hogy milyen szennyező anyagokat szűrt ki. Ráadásul az app szól, ha ideje szűrőt cserélni.

A Pm0.3 részecskék több mint 99 százalékát megfogja egy ilyen szűrő, és van rajta QR-kód is, hogy biztosan ellenőrizhető legyen a valódisága.

The AirPop Active+ is the smartest mask at CES 2021 https://t.co/GhJH15jk2R pic.twitter.com/qOTPSZnPMC

— Tom's Guide (@tomsguide) January 13, 2021