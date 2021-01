Megtanít bánni a pénzzel az év honlapja

Tavaly is díjat nyert az okosanapenzzel.hu, a Pénzügyminisztérium weboldala így két egymást követő évben lett az Év honlapja a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) pályázatán. Balogh László, a tárca pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára, az M1 Ma reggel című műsorában kiemelte: a honlap a tárca saját fejlesztése, 2019. áprilisban indult, nagy sikerrel.

Hozzátette: a portál folyamatosan fejlődött, a látogatói igények alapján is.

Az otthonteremtési intézkedéseknek, vagy a járvánnyal kapcsolatos pénzügyi intézkedéseknek külön fejezetet hoztak létre rajta

– ismertette Balogh László.

A PM közleménye szerint az oldal elindításának évében már megkapta az Év honlapja elismerést. A zsűri most is kiemelte: a könnyen kezelhető és jól átlátható felület minden korosztályt megszólítva kínál márkasemleges és hasznos pénzügyi tudnivalókat. Az oldal mintegy iránytűként szolgál az elérhető pénzügyi információk között. A szöveges anyagok mellett rövid, magyarázó kisfilmek, sőt háztartási költségvetési kalkulátor és a pénz világába kalauzoló játék is várja a látogatókat.

A címlapfotó illusztráció.