Jobban futnak a játékok a PlayStation 5-ön?

A Microsoft már hónapok óta büszkén beszél arról, hogy milyen erős az újgenerációs Xbox Series X. Azt is emlegették, hogy ez a „világ legerősebb konzolja”.

A PlayStation 5 legyőzésében a speciális AMD technológiát tartották a kulcsnak. Papíron az Xbox Series X erősebbnek tűnik, mint a PS5. A gyakorlatban viszont ez máshogy látszik, a korai játéktesztek ugyanis azt mutatják, hogy a PS5 jobban teljesít mint a Microsoft újgenerációs konzolja – olvashatjuk a The Verge cikkében.

A Digital Foundry számos új játékot tesztelt a Sony és a Microsoft újgenerációs konzolján, és meglepő eredmények születtek. Mivel az Xbox Series X videokártyája 12, míg a PS5 csak 10,28 teraflopsra képes, ezért többen joggal hitték azt, hogy lesz egy kis különbség a konzolok között.

A Digital Foundry az Assassin’s Creed Valhalla, a Dirt 5 és a Devil May Cry 5 játékokat tesztelt a Sony és a Microsoft újgenerációs konzolján, és mind a három játék esetében jobban teljesített a Sony PlayStation 5 konzolja. A Devil May Cry 5 esetében egyes jeleneteknél 40 fps különbséget is tapasztalhatunk.

„Az fps számának csökkenése számomra furcsa, és ez valamiféle API korlátozást sugall nekem, ahol a GPU-t valami visszatartja” – fogalmazott Richard Leadbetter, a Digital Foundry szerkesztője.

A másodpercenkénti képkockák számának hirtelen esése azért számít, mert így akadozónak érezzük a játékot. A változó frissítési gyakoriságú kijelzők segíthetnek abban, hogy ezt kiegyenlítsék, de ha az fps csökkenés jelentős, akkor is érezni lehet a képkockasebesség változását.

A Microsoftnak van egy marketingmegállapodása az Assassin’s Creed Valhallával, tehát amikor reklámozzák a játékot, akkor mellette fel fog tűnni az Xbox reklámja is. Ebből a kapcsolatból arra következtethetünk, hogy az ő konzoljaikon jobban fut az új Assassin’s Creed. Azonban ez nem így van, a PS5 ennél a játéknál is jobban teljesített. A Digital Foundry megállapította, hogy a Valhalla Xbox Series X változata rengeteg képszakadást és 60 fps alatti hirtelen fps csökkenést hordoz magával. Úgy tűnik, hogy a Valhalla PlayStation 5 verziója sokkal gördülékenyebben fut.

Ezek a hibák inkább a játék optimalizálatlanságára írhatók, ezért számíthatunk rá, hogy a közeljövőben ezeket a hibákat patch formájában javítani fogják. Ahogy a The Verge cikkében olvashatjuk, a Codemasters már dolgozik a Dirt 5 javításain, ahogy az Ubisoft is az Assassin’s Creed Valhalla jobb optimalizálásán az Xbox Series X és Seris S konzolokon.

„Tisztában vagyunk a teljesítményproblémákkal az Xbox Series X és Series S konzolokon, és aktívan együttműködünk a partnereinkkel a problémák azonosításában és megoldásában, hogy mindenkinek optimális élményben lehessen része” – mondta a Microsoft szóvivője.

A címlapfotó illusztráció.