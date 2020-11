Teljes káosz: PS5-konzol helyett macskaeledel és bulgur

Sokan várták a csütörtöki napot Európa-szerte, hiszen hozzánk is megérkezett a PlayStation 5 (PS5). Néhányuknak azonban lehervadt a mosoly a szájáról, amikor kibontották a futár által hozott csomagot – olvasható a Pcguru.hu oldalán.

A brit Amazon rendelői között legalábbis egészen biztosan, sokan arra panaszkodnak ugyanis, hogy teljesen mást találtak a dobozban.

Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a tömeges hibák hátterében, az viszont biztos, hogy sokan PS5 helyett teljesen mást kaptak. Például lábmasszírozót, fritőzt, bulgurt vagy éppen macskaeledelt.

A vásárlók az #AmazonPS5Scam hashtaggel igyekesznek felhívni a világ és az Amazon figyelmét a cseppet sem örömteli jelenségre.

Eközben Amerikában egy youtuber hökkentette meg nézőit azzal, ahogyan teljesen tönkretesz egy vadionatúj új PS5-t.

Alább néhány nem várt meglepetés:

I've had exactly the same happen to me, except I got rice. pic.twitter.com/CsopSGTLev — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

Született pár vicces mém is a bakiból:

