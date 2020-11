Mutatjuk, melyik játékokkal érdemes kezdeni az új generációs konzolokon

Megosztás Tweet



Ha sikerült a várólistákat elkerülni, és már magunkhoz vehettük a Sony vagy a Microsoft új generációs konzoljait, akkor már nincs más hátra csak a szórakozás és a játék.

Cikkünkben megmutatjuk a legnépszerűbb és legújabb játékokat amivel az új generációs konzolokon játszhatunk.

ASSASSIN’S CREED VALHALLA

Az Assassin's Creed sorozat folyamatosan fejlődött nyílt világú RPG-vé, és ez a tendencia az Assassin's Creed Valhalla-val folytatódik. Az új kiadás nagyon hasonlít a 2018-as Odyssey-hoz, vagyis egy terjedelmes, részletes és magával ragadó világról van szó, amely kevésbé foglalkozik a lopakodó merényletekkel, amelyek meghatározták a franchise korábbi részeit. A Valhalla – ahogy nevéből is kiderül – témája a vikingek, akik elhagyják norvég otthonukat, hogy új életet kezdjenek Angliában. Az Assassin's Creed Valhalla játék 18+ korhatár besorolással rendelkezik.

ASTRO’S PLAYROOM

Ezt a játékok mindenki megszerezheti a Playstation 5 megvásárlásával. A játék kedves, játékos hangulata kiskorú gyermekeket is magával ragadhat. A fejlesztők figyeltek az apró részletekre is, így azok teszik a játékot igazán izgalmassá. A részletek bemutatására nincs is jobb kontroller, mint PS5 új DualSense nevű irányítója. A játék ugyanis tapintásérzékelő visszajelzésekkel szimulálja például, ahogyan a homokban járunk, vagy ahogy fúj a szél.

BUGSNAX

A Bugsnax imádnivaló külseje sötét oldalt rejt. A Bugsnax furcsa kalandra invitál a Snaktooth-szigetre, a legendás félig rovar, félig csemege lények, a bugsnaxok otthonába. A rettenthetetlen felfedező, Elizabert Megafig meghívására érkezel a szigetre, de odaérve sehol sem találod vendéglátódat, a tábora romokban, követői pedig szétszóródtak a szigeten, egyedül és… éhesen! A te dolgod, hogy megfejtsd a Snaktooth-sziget rejtélyét. Mi történt Lizberttel? Mik a bugsnaxok és honnan jöttek? A Playstation Plus előfizetői ingyen megkaphatják a játékot.

SPIDER-MAN: MILES MORALES

A Spider-Man: Miles Morales több szempontból is jobb játéknak bizonyult mint az elődje. A játék magával ragadóbb történetet kapott, és Pókember is szerzett néhány extra képességet, aminek köszönhetően még nagyobb akciókban lehet részünk. A játék csak PS5 és PS4 konzolokon játszható, és a Playstation 5 tulajdonságait is remekül le lehet tesztelni vele. A játék hihetetlenül gyorsan tölt be, és választási lehetőségeket kínál a sima 60 képkocka/másodperces teljesítmény és a Ray-tracing nyújtotta győnyörű vizuális effektek között.

YAKUZA: LIKE A DRAGON

A legújabb Yakuza játékban bújj Ichiban Kasuga, egy alacsony rangú jakuza bőrébe, akit kis híján megölt az az ember, akiben a legjobban megbízott. Vedd kezedbe legendás fegyveredet, és készülj fel az alvilági koponyák szétzúzására a dinamikus RPG-csaták során, melyekhez a modern kori Japán biztosítja a hátteret. A játék eddig PC-n, Xbox One és Ps4-en, valamint Xbox Series X-en érhető el. Playstation 5-re várhatóan 2021 március 2-án jelenik majd meg.

(Címlapfotó: Twitter.com)