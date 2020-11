Okosotthon magyar cégtől: ez a Chameleon Smart Home

Megosztás Tweet



A járvány ellenére is hazai és nemzetközi sikereket ért el egy magyar startup, az ingatlanokba világújdonságként rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kidolgozó és telepítő Chameleon Smart Home Zrt.

A magyar cég több világújdonsága is áttörést hozott, technikai vívmányukkal a használt lakások is okosíthatók, rendszereik révén a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommunikáló „okostársasházak”, és ugyancsak úttörőként mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval is megjelentek az okosotthonok piacán.

A cég alapító tulajdonosa, Szarvas Péter elmondta, hogy robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok, az otthoni „okoseszközök” piaca világszerte, ami Magyarországon is új távlatokat nyit az ingatlanfejlesztőknek, a szolgáltatások körét pedig egy teljesen új szakmával, a smart home-szerelővel bővítheti.

A smart home egy komplex számítógépes rendszer, amely hatékonyan, saját igényeinkre szabva működteti otthonunk fűtési és hűtési rendszerét, a világítást, az árnyékolástechnikát, a biztonsági rendszereket, a kerti eszközöket, az audiovizuális eszközöket és számos más technikai eszközt.

A Chameleon Smart Home a világon elsőként a mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval is megjelent a piacon, amihez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán is nyertek el forrást. A cég egyedisége rendszerfüggetlenségéből fakad: a Chameleon a központi idegrendszer, a szinkrontolmács, ami fordít a gyártók rendszerei között, és hidat képez az eddig zárt okosotthonok között; kompatibilis és bővíthető más márkák szoftvereivel és hardvereivel.

Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy a versenyképes magyar termékek külpiaci hódítása nemzetgazdasági érdek is, a Chameleon részvényeibe pedig érdemes befektetni. Ezt tükrözi, hogy befektetési szerződést írtak alá a hazai startup és kkv-szektor egyik első számú tőkefinanszírozó partnerével, így a vállalkozás 150 millió forint friss tőkét kapott.

A magyar csapat a járványhelyzet ellenére megvetette lábát a kanadai piacon is. A Chameleon egyedüli magyarként kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen a világ első számú egyetemi inkubátorprogramjában a torontói székhelyű The DMZ-ben. A programot követően a külpiaci terjeszkedésben Magyarország Torontói Főkonzulátusa és a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynöksége nyújt és nyújtott folyamatos segítséget. Ennek köszönhetően olyan nagy nemzetközi ingatlanberuházókhoz és építőipari cégekhez jutottak el, valamint kezdtek tárgyalásokba, amelyek Kanada- és USA-szerte építenek lakásokat és irodákat.

Szarvas Péter megjegyezte: rendkívül büszke arra, hogy a kijutott startupok közül elsőként a Chameleon tért haza úgy, hogy megállapodás alatt állnak egy nemzetközi beruházó csoport új kanadai felhőkarcoló „okosítására”. A mintaprojekt keretében egy 250 lakásos társasházat „okosítanak” első körben, amely sikeres lezárását követően már ez az egy cégcsoport is évente több ezer Chameleonnal szerelt lakásra való megrendelést prognosztizált.

Jövőre az elsődleges cél a nemzetközi terjeszkedés, amire jó alapot adnak az idei eredmények.

Az első nemzetközi White Label – márkázatlan termék – partneri megrendelését több százmilliós értékben már meg is kapták egy francia gyártótól. Malajziában és Szingapúrban is bemutatkozott a cég, innen a Covid kirobbanása előtt árajánlatot is kértek egy újonnan épülő projekthez, a munka a pandémiás helyzet rendeződése után folytatódhat. Angliában most véglegesítik a megállapodás részleteit egy kizárólagos forgalmazó partnerrel, és jövőre szeretnék bővíteni nemzetközi jelenlétüket Délkelet-Ázsiában is.

Másodlagos cél a nem közvetlenül a fogyasztóknak, hanem a vállalkozásoknak történő értékesítés bővítése, amely egyre erősebb a Chameleonnál. A fő célcsoportok a villanyszerelők, nagykereskedők, generál kivitelezők, lakberendezők és külföldi disztribútori partnerek, a márkázatlan terméket vevő partnerek.

Szarvas Péter szerint a megfelelő szakemberek száma még alacsony a hazai piacon, ezért

a Chameleon kétszintű képzést alakított ki,

L1 (kábelezés és szerelés) és L2 (programozás, integráció), valamint megkezdték az eLearning-tananyag összeállítását is, felkészülve a további Covid-hullámokra.

A Chameleon átadta Európa-szerte egyedülálló bemutató lakását is, ahol élőben kipróbálható, milyen egy okosotthonrendszer és mi az automatizált funkciók lényege, hogy hogyan szolgálja a kényelmet, a család biztonságát és esetleg hogyan spórolhatunk vele.

A 2019-ben 150 millió forintos árbevételt elérő cég idén kivásárolta egy korábbi befektetőjét, és 200 millió forintos árbevételt tervez. 2019-ben a 8 munkavállalót foglalkoztató vállalkozás alkalmazottainak száma 24-re emelkedett.

A cég árbevétele a járványügyi korlátozások ellenére 30 százalékkal, 200 millió forintra bővülhet idén, és a sikeres nemzetközi terjeszkedés, valamint a több százmillió forintos friss tőke bevonása tovább erősíti a piaci pozícióit, és előkészíti a 2022-re tervezett tőzsdére lépést is.

A címlapfotó illusztráció.