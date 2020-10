iOS 14: drasztikus akkumulátorélettartam-csökkenést tapasztaltak a felhasználók

Az iPhone legújabb frissítése, az iOS 14 rengeteg újdonsággal szolgál, köztük egy olyannal is melynek nem feltétlenül örülünk. Van egy „bug”, amit már több felhasználó is jelentett az Apple-nek, mert drasztikusan lecsökkenti az akkumulátor élettartamát – olvashatjuk a Gizmodo oldalán.

Az elmúlt napokban többen jelentették az Apple felé, hogy az iOS 14 telepítése után hamar lemerül a telefonjuk, de nemcsak a telefonoknál jelentkezett ez a hiba, az Apple okosóráin is észlelték a gyors merülést.

“If you haven’t done the iOS 14 update; DONT DO IT. The battery drain is unbelievable. From 90% to 3% in one hour.” @Apple @AppleSupport @apple

— pratish gupta (@pratishgupta16) September 28, 2020