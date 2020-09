Techforradalom vagy szemfényvesztés? – érkezik a Tesla milliómérföldes akkumulátora

Megosztás Tweet



Közeleg a Tesla szeptember 22-i eseménye, a Battery Day (akkumulátornap). A cégvezér, Elon Musk sokkal jobb akkumulátorokat jósol a villanyautókba, szerinte három–négy éven belül nagyszériás gyártásba kerülhetnek a hosszú életciklusú cellák. A befektetők is tűkön ülnek már, mivel többször is elhalasztották az eseményt. Vajon a „hümmögőknek” vagy a „hívőknek” lesz igazuk?

Ahogy a marketingmágus Musk fogalmazott közösségi oldalán, sok érdekes dologról rántja le a leplet. Hogy pontosan melyek lesznek ezek az izgalmas újdonságok, arról inkább csak találgatni lehet a bemutatóig. Annyi biztos, hogy a részben virtuális bemutatót azonnal az éves részvényes találkozó után tartják meg, amelyet teljesen virtuálisan bonyolítanak le.

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Musk azt is kijelentette, hogy az elkövetkező három-négy évben valószínűleg tömegesen gyártanak majd kilogrammonként 400 wattórás akkumulátorokat. Összehasonlításképpen a Tesla 3-as modelljében használt akkumulátor kilogrammonként 260 wattóra körül mozog. Laikusok számára is érzékelhető, hogy ez komoly előrelépés lenne.

Az új akkumulátorgyártó rendszeren lehet a hangsúly

Ez év elején az Electrek hozta nyilvánosságra a Tesla titkos Roadrunner névre keresztelt projektjét, amely házon belül tervezett akkumulátorcellák gyártási rendszeréből áll a termelési mennyiség növelése és a költségek csökkentése érdekében.

A cég egy létesítményt is épített erre a célra a fremonti gyár mellett. Várhatóan az új gyártórendszeren lesz a fő hangsúly a Battery Dayen.

Az új technológia az elképzelések szerint

lehetővé teszi, hogy az autók legalább 400 mérföldet megtegyenek egyetlen töltéssel, és az élettartamuk akár egymillió mérföldig is kitolható legyen.

Ez 1,61 millió kilométeres élettartamot és körülbelül 643 kilomléteres hatótávot jelenthet.

Már most is hosszú a lista az innovációkat tekintve. A Tesláé voltak az első elektromos autók, amelyek sokkal inkább autók, mintsem a korai, golfkocsikra hasonlító változatok. Az önvezetés terén ugyan még csak a második szinten járnak a teljes önvezetésig vezető öt lépcsőfokból, de úttörőként messze a vetélytársak előtt.

Egyre elérhetőbb ár, folyamatos szoftverfrissítések, amelyekkel pluszlóerőket nyer az autó – az eddigi fejlesztések. Most a milliómérföldes akkumulátorok, arról nem is beszélve, hogy már a jelenleg használt akkucsomagokkal is nem egy Tesla meghaladta a milliós futásteljesítményt, legalábbis kilométerben számolva.

Tehát az érdeklődök elvárása, hogy akár élethosszig is működőképes akkumulátorral juthassanak autóhoz. Musk jobbá kivánja tenni a földi életet, ugyanakkor egy másik vállalkozásával, a SpaceX-szel az a célja, hogy elérhetővé tegye az űrutazást magánemberek számára is, illetve hogy élhetővé tegye a Marsot.

További sikeres cégek is köthetők Elon Musk nevéhez, mint például a Paypal. Sikerei és ambiciózus személyisége miatt a néhai Steve Jobshoz szokták hasonlítani. A sokszor „őrült zseninek” is bélyegzett Musk egyik elképzelése, hogy olyan implantátumot ültet az emberek agyába, amellyel kezelni tudják az agykárosodást, így az elvesztett látást, hallást, mozgáskészséget.

Nem csoda tehát, hogy egy ilyen innovatív cég, amely nem is csak autógyártással foglalkozik – napelemekkel, energiatárolással és egyéb szolgáltatások üzletággal is –, egy ilyen erős személy vezetésével rendkívül vonzó a befektetők számára is.

A Tesla a 2020-as év tőzsdei üstököse

Befektetés szempontjából sokkal megosztóbb az autógyártó, mint felhasználói szempontból. Két nagy csoportra oszlanak a befektetők. A „hümmögőkre”, akik nem tartják az elektromos autózást a jövő technológájának, és a Tesla csődjét prognosztizálták 2019 végére.

Akár igazuk lesz egyszer, akár nem, hatalmas növekedésből maradtak ki az idei évben, amelyből a „hívők” nem. Ők azok a befektetők, akik maximálisan bíznak abban, hogy a Tesla folytatja szárnyalását, amely a 2020-as év eleje óta tart, és a jövőben egyeduralkodóvá válhat.

Ugyanis az idei évben a keddi tőzsdei zárás utáni időszakot tekintve körülbelül 400 százalékos hasznot érhetett el az, aki bátor volt és bízott a Teslában. Ennél monumentálisabb adat, hogy a tőzsdei bevezetése óta eltelt tíz évben 11 ezer százalék körüli a részvényárfolyam-növekedése.

A részvény kifejezetten hírérzékeny, bármikor emelkedhet 30–40 százalékot, de ugyanennyit süllyedhat is. Például Musk hétfői twitter behjegyzésére is reagált az árfolyam. Ebben azt írta: a bemutatott akkumulátorok tömeges gyártása csak 2022-re várható, ezért majdnem 6 százalékot süllyedt az árfolyam a zárás utáni kereskedésben (after market).

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022. — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

A közelmúlt jelentős emelkedése nagy eséllyel a Battery Dayhez és az 5 az 1-hez arányú részvényfelosztáshoz köthető várokozásoknak volt köszönhető.

A részvényfelosztás alatt azt értjük ez esetben, hogy egy részvényt öt egyenlő részre osztottak, így ötöd annyiba kerül egy részvény, a tulajdonosaiknak pedig ugyanakkora tőkéje maradt a papírban, de ötször annyi részvényük lett. Így nagyjából 2300 dollár helyett 450 dolláros áron lehetett hozzájutni egy részvényhez.

Váratlan rossz hír érkezett, sokat esett az árfolyam

Ezenfelül az a hír járta, hogy az úgynevezett S & P 500 indexbe is bevezetik a Teslát, amely hosszú távon nagy eséllyel komoly emelkedéshez vezetett volna, de ezúttal a várakozással szemben ez az esemény elmaradt, és a részvényfelosztás miatti nyereséget is sok „spekuláns” – akik eleve gyors haszonra „játszottak” – realizálta, tehát eladta részvényeit.

Emiatt fordulhatott elő az, hogy az árfolyam 532 dolláros csúcsáról 320 dollárig süllyedt. Most azonban

újabb remény a Battery Day, és újra el is indult a spekuláció, az árfolyam pedig 440 dollár körül mozgott átlagosan az elmúlt napokban.

Hogy ezúttal a várakozásnak megfelelő jó hírek megérkeznek-e, azt biztosra nem lehet tudni, és további veszélyt jelent, hogy mivel magasra árazza a kereslet és a várható események miatt a Teslát a tőzsde, a nem eléggé áttörő hírek is lehúzhatják az árfolyamot. Hogy mi fog történni, azt szeptember 22-én kedden fogjuk megtudni, magyar idő szerint várhatóan az este 10 órai tőzsdezárás után.

Mindenesetre a hosszú távú növekedés mellett szól az is, hogy még mindig jóval több a megrendés, mint amit ki is tudna szolgálni a cég Musk kommunikációja alapján, így folyamatosan épülnek az új Gigafactory elnevezésű óriásgyárak szerte a világban. Ez az a vállalat, amely komoly törekvésekre sarkallja a vetélytársakat is.