A külvilágból gyűjt adatokat a Facebook kísérleti AR-szemüvege

A Facebook Reality Labs az Aria projekt keretében olyan viselhető eszközt tervezett, amelynek segítségével a szemüveg lencséjén keresztül látható valóságot különböző rétegekkel öltöztethetjük fel, például valamilyen geolokációt használó alkalmazás segítségével, vagy éppen grafikonokat hívhatunk be egy digitális asszisztens segítségével, miközben valakivel telefonon beszélünk.

Today, we unveiled Project Aria—a new research effort that will help us understand how to build software & hardware necessary for AR glasses. Our vision of AR requires a foundational shift in computing technology—Project Aria is a step in that direction: https://t.co/6GZMP0kY01

— Facebook Reality Labs (@FBRealityLabs) September 16, 2020