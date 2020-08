Több fronton dúl az Apple és a Facebook háborúja

Az almás cég július végén jelentette be, hogy az operációs rendszerük legújabb frissítése, az iOS14 minden felhasználónak lehetővé fogja tenni, hogy maga döntsön arról, megadja-e a hozzájárulását adatainak reklámcélú gyűjtéséhez. Felhasználók fogyasztási szokásait monitorozó, egyéni személyi azonosító, az IDFA (Identification for Advertisers) abban segíti a hirdetőket, hogy optimalizálni tudják hirdetéseiket, így például releváns reklámokat dobjanak fel bizonyos típusú felhasználóknak. A még csak béta verzióban elérhető iOS14-gyel az IDFA-hoz kapcsolódó adatok gyűjtését maga a felhasználó engedélyezheti, ám vélhetően nem sokan fognak önként igent mondani adataik hirdetési célú gyűjtésére.

A Facebook szerint az Apple ezzel a hirdetőket és végső soron a kisvállalkozásokat lehetetleníti el, hiszen a Facebook mobilappok hirdetéseit kezelő platformján, az Audience Networkön is az IDFA alapján tudták eddig a hirdetők a tartalmaikat megfelelően célozni. Mivel az IDFA-adatok gyűjtésével esetlegessé válnak a felhasználói szokásról rendelkezésre álló adatok, a hirdetők jóval kisebb hatékonysággal és jóval nagyobb vakszórással kényszerülnek majd hirdetni mobilon.

A Facebook szerdán jelentette be, hogy mostantól egyáltalán nem látja értelmét, hogy tovább gyűjtsék az IDFA-adatokat az Audience Networkön az iOS14-es frissítés miatt, ezért a várakozásaik szerint több mint ötven százalékkal is visszaeshet a platformukat használó hirdetők bevétele.

De nemcsak az iOS14 miatt feszült egymásnak az utóbbi napokban a két globális óriáscég. A Facebook egy új, influencerek számára online események közvetítését lehetővé tévő eszközéből befolyó bevételek 30 százalékát vonná el az Apple. Erről a Facebook értesítést kívánt küldeni az eszközét használóknak, de az App Store blokkolta a cég üzenetét, irreleváns tartalomnak minősítve azt. A Facebook a Reutersnek elmondta:

Sosem volt még akkora szükség arra, mint most, hogy segítsünk az embereknek megérteni, hová is folynak azok a pénzek, amelyeket vásárlók a kisvállalatoknak szánnak. Sajnos az Apple visszautasította azt az átláthatósági értesítésünket, ami az általuk bevezetett, körülbelül 30 százalékos adójukról szólt, de továbbra is dolgozunk azon, hogy ez az információ hozzáférhető legyen az applikációkon belül.