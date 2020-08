Életre kelnek a római kőarcok

A gépi tanulás fantasztikus eszköz a régi fényképek és videók felújításához. Olyannyira, hogy akár ősi szobrokat is életre kelhet, átalakítva a rég halott római császárok kőarcát fotorealisztikus képekké, így olyanok lesznek, mint azok arcok, akikkel az utcán sétálva lehet találkozni – írja a The Verge.

A portrékat Daniel Voshart tervező készítette, aki a sorozatot egyfajta karanténprojektként írta le. Voshart elsődlegesen a filmipar VR szakembereként dolgozik, de munkaprojektjeit a COVID-19 miatt felfüggesztették, ezért kezdett egy hobbijjával, régi szobrok színezésével foglalkozni. Megfelelő anyagot keresve a római császárokra bukkant. Júliusban fejezte be az első 54 császár kezdeti ábrázolásait, és ezen a héten frissített portrékat és új posztereket jelentetett meg.

Voshart a The Verge-nek elmondta, eredetileg 300 posztert készített első körben, remélve, hogy egy év alatt elad tudja adni azokat. Ehelyett mindössze három hét alatt elfogytak. „Tudtam, hogy a római történelem népszerű, és közönsége van, de meglepetett, amikor tapasztaltam, hogy az eladás így működött”.

A portrék készítéséhez Voshart különféle szoftverek és források kombinációját használta. Fő eszköze egy ArtBreeder nevű online program, amely gépi tanulási módszert használ, mint egy generatív versenytárs hálózat, rövidítve GAN a portrék, valamint a táj manipulálására. Az ArtBreeder webhelyen különböző stílusú arcok láthatók, amelyek mindegyike csúszkákkal állítható, mint például egy videójáték-karakterkészítőben.

Voshart a szoftverbe táplálta a képeket a császárokról, amelyeket szobrokból, érmékből és festményekből gyűjtött, majd a portrékat újraértelmezte történelmi leírások alapján, és ezeket juttatta vissza a GAN-hoz.

Most dramatic change is Macrinus. I had previously referenced an old bust image found on Getty images.

That bust doesn’t seem to be associated with Macrinus anymore. The narrow nose and bald head were inconsistent with coinage. Whitewashing? Now weighted heavily to bronze bust. pic.twitter.com/tKVXLOSsKW

— Dan Voshart 𓀡 𓀒 𓀓 𓀢 (@dvoshart) August 21, 2020