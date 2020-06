Intelligens drónok segíthetik a jövő repülőtereit

A jövő repülőterein drónok is röpködnek majd. A távvezérelt kis repülőgépek egyelőre inkább veszélyforrást jelentenek a repülőtereken, a Liszt Ferenc repülőtéren is volt már példa teljes zárra drónreptetők miatt. A technológia azonban hatalmas lehetőséget jelenthet akár a repülésbiztonság javításában is.