Videókonfereciát és virtuális randit is szervezhetünk a Facebook újításaival

A Facebooknál szinte már hagyomány, hogy kibővíti funkcióit a fő versenytársak sikere láttán. Most a felfutóban lévő Zoomon a sor. A tech óriás a Messenger alkalmazásának új, videokonferencia-verzióját hozta létre, Messenger Rooms néven – jelentette be Mark Zuckerberg pénteken.

Az új szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre akár 50 ember is beszélgethessen egyszerre – mondta Zuckerberg. Ezzel szemben a Zoom ingyenes verziója akár 100 ember beszélgetését is lehetővé teszi, de legfeljebb csupán 40 percig. A Facebook felhasználók még akkor is meghívhatják barátaikat a Messenger szobákba, ha azoknak nincs Facebook-fiókjuk – írta a CNN News.

A videóhívás-szolgáltatások egyenesen berobbantak az elmúlt hónapokban, mivel a koronavírusjárvány kitörése arra kényszeríti az embereket az egész világon, hogy otthonról dolgozzanak és ott éljék társasági életüket is.

Néhány ilyen szolgáltató népszerűbbé vált, mint például a Zoom, amely több tízmillió felhasználóval bővült, köszönhetően annak, hogy nagy virtuális összejövetelek „házigazdája” képes lenni, és szórakoztató kiegészítéseket tartalmaz, köztük a testreszabható háttérkép funkciót.

Mesterséges intelligencia kompatibilis virtuális háttér is lesz

Ez egy másik olyan szolgáltatás, amelyet a Facebook is bevezet. Elmondásuk szerint a Messenger Rooms mesterséges intelligencia kompatibilis virtuális háttérrel fog rendelkezni. A Facebook háttere 360 fokban lesz forgatható, ezzel a következő szintre emelve az élményt.

A szobák a Messenger alkalmazáson keresztül vagy a Facebook fő platformján keresztül érhetők el, de hamarosan hozzáadódnak a cég egyéb alkalmazásaihoz, például az Instagramhoz és a WhatsApphez. A szolgáltatást ezen a héten vezetik be egyes országokban, a következő hetekben pedig világszerte kiterjesztik.

A Facebook kibővíti a meglévő videóhívás- szolgáltatásait is, amelyek hatalmas növekedést produkáltak a világjárvány idején. Minden nap több mint 700 millió ember vesz részt videóhívásokban az alkalmazásaikon keresztül, és az elmúlt hónapokban sok országban több mint kétszeresére nőtt a használatuk – mondta a vezérigazgató.

Virtuálisan randizhatunk a Facebook társkeresőjével

A társaság a bővítéseket azzal kezdi, hogy négy emberről nyolcra emeli azon személyek számát, akik egyszerre csatlakozhatnak videóhíváshoz a WhatsAppen. Ezt a frissítést a jövő héten indítják el – tette hozzá Mark Zuckerberg.

„A WhatsApp az egyetlen végponttól-végpontig titkosított videohívás szolgáltatás” – fogalmazott, a Zoom biztonságáról azonban viták folynak.

A pandémiára reagálva Zuckerberg pénteken számos további frissítést jelentett be, köztük a „virtuális randi” funkciót a Facebook társkereső szolgáltatásában (Dating) és a Facebook videochat kibővített szolgáltatásait, a Portal-t.

