A Facebook figyelmeztetni fogja azokat, akik álhíreket lájkolnak

Megosztás Tweet



A Facebook a jövőben figyelmeztetni fogja azokat, akik a koronavírussal összefüggő, ártalmasnak ítélt álhíreket lájkolnak vagy osztanak meg – közölte a világ legnagyobb közösségi oldalát működtető vállalat csütörtökön.

A kép illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Az oldal felhívja az érintett felhasználók figyelmét arra, ha hamis és ártalmas információval találkoztak, és olyan webhelyre irányítja őket, ahonnan hiteles információkhoz juthatnak. Az Instagram képmegosztó oldalt és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatást is működtető Facebook Inc. arról számolt be, hogy hatalmas mennyiségű félrevezető és ártalmat bejegyzéssel kell megküzdenie, vannak, akik például olyan bejegyzéseket terjesztenek, hogy a hipóivás gyógyítja a koronavírust, mások olyan káros tartalmakat terjesztenek, amelyek szerint a fizikai távolságtartás értelmetlen.

A Facebook a koronavírussal kapcsolatos félrevezető tartalmak esetében a korábbiaknál sokkal szigorúbban lép fel a hamis állításokkal szemben. A vállalat alapító vezetője, Mark Zuckerberg szerint ugyanis a vírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletek és álhírek nagyobb veszélyt jelentenek a felhasználókra, mint ha politikusok állítanak valótlanságokat, amit a Facebook eddig minden további nélkül megtűrt.

A közösségi oldal beszámolója szerint márciusban több száz ezer ártalmasnak ítélt, hamis információkat tartalmazó bejegyzést távolítottak el, és további mintegy 40 millió posztot jelöltek meg gyanús tartalomként. Zuckerberg arról tájékoztatott, hogy a Facebook főoldalán, hamarosan figyelmeztető üzenetek jelennek majd meg azoknál, akik korábban olyan tartalommal találkoztak, amelyet később eltávolítottak. Őket az oldal egy olyan webhelyre irányítja, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a vírusról összegyűjtött és cáfolt „mítoszok” szerepelnek. A közösségi oldal nem fog konkrétan utalni arra, hogy a felhasználók miért kapják az értesítést, és a hamis információkat sem fogja közvetlenül cáfolni.