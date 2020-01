Megtévesztő lehet a Tesla önvezető rendszere

A Tesla azonban levélében kijelentette, lépéseket tett annak érdekében, hogy tisztázza a járművezető rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit, és javítsa annak biztonsági funkcióit – írja a Reuters.

Az elektromos autógyártó tavaly új figyelmeztetéseket mutatott be a piros lámpákra és a jelzőtáblákra vonatkozóan, hogy minimalizálják a vezető átmeneti figyelmetlenségéből fakadó túlfutás kockázatát a piros jelzéseken vagy a stop táblákon – írta a Tesla a levélben.

Új megnevezést kér a szenátor

Edward Markey szenátor azt mondta, hisz abban, hogy leküzdhetők az önvezetés – autopilot – lehetséges veszélyei.

Ugyanakkor felszólította a céget a rendszer nevének megváltoztatására és újraértékesítésére, a téves felhasználások csökkentése érdekében, valamint olyan vezetőmegfigyelő eszközök létrehozására, amelyek biztosítani tudják, hogy senki se aludjon el a kormánynál.

Az önvezető mód legalább három halálos balesethez köthető, amely az Egyesült Államokban történt Tesla vezetőkkel. Az önvezetést érintő balesetek a vezetést segítő rendszer veszélyfelismerő képességével kapcsolatos kérdéseket vetettek fel, kiváltképpen a mozdulatlan tárgyakat illetően.

A szenátor olyan Tesla sofőröket bemutató videókra hivatkozott, amelyekben a vezetők az önvezetés mód használatakor látszólag elaludtak a kormány mögött, és olyanokat, amelyekben a járművezetők arról beszéltek, kijátszhatók a biztonsági rendszerek, ha banánt vagy vizes palackot ragasztanak a kormánykerékre, hogy úgy tűnjön uralják az autót.

Tesla autopilot has really come a long way… 😂 pic.twitter.com/zq6bVtvWmi

— Nik Koyama (@NikKoyama) January 26, 2020