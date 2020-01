Nem gondoltak a biztonsági övre az új Segway tervezői

Az S-Pod névre keresztelt elektromos személyszállító eszközt – „önegyensúlyozó” kerekes szék – egy újságíró tesztelte, amikor bekövetkezett a baleset. A jármű vezetője felgyorsított, majd egy falnak ütközött – írja a BBC News.

A társaság szerint senki sem sérült meg a balesetben. Az eset miatt ugyan már nem lehetett tesztelni az S-Pod modelljét a CES-en, de az elemzők szerint a cégnek nem kell maradandó károkkal szembenéznie.

„A működési zavar semmiképpen sem jelent totális veszteséget. A nyilvánosság számára továbbra is azt jelzi, hogy a vállalat közel áll a késztermékhez” – mondta Ross Rubin, a Reticle Research fő elemzője.

#CES2020 is taking off! We’ve gotten a great response from thousands who have stopped by our booth. Here @CES and want to check it out? You’re going to want to take these new products for a spin. Come and see it for yourself at Booth No. 25602 in South Hall 2 👀 pic.twitter.com/dsHBtEULg3

— Segway Inc. (@SegwayInc) January 8, 2020