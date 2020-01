A Samsung bemutatta kibővített tv-kollekcióját

A legfrissebb készülékek az otthoni moziélmények és a csatlakoztatott életmód új korszakát hozzák el – írta sajtóközleményében a Samsung.

(Fotó: Samsung)

A Samsung a CES 2020 kiállításon mutatja be MicroLED, QLED 8K és Lifestyle tv-készülékeinek legújabb generációját. Az új kijelzőméretekkel, a 8K AI-alapú felskálázással, az innovatív kijelzőtájolási technológiával és további újdonságokkal a Samsung 2020-as szériája újraalkotja a tévézés élményét és forradalmasítja a háztartási eszközök integrációját.

„A felhasználók nagy része mindennap használ különféle kijelzőket a munkahelyén és otthon is, sőt sokan a bevásárlást is digitálisan intézik. Az életmódunk folyamatosan változik, a tv képernyője pedig vele együtt alakul, hogy a felhasználók bármikor hozzáférhessenek kedvenc tartalmaikhoz vagy a valós idejű hírekhez, információkhoz” – mondta el Jong-hee Han, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának elnöke.

Hozzátette: nagy öröm számukra, hogy a Samsung „Screens Everywhere” víziójának részeként a mesterségesintelligencia-alapú lehetőségekkel és lenyűgöző 8K-technológiával minden eddiginél izgalmasabb csatlakoztatott otthoni élményeket hozhat el a felhasználóknak.

A MicroLED forradalmasítja az otthoni szórakozást

A Samsung egyedi, moduláris MicroLED készülékei korábban nem látott, személyre szabható formával rendelkező következő generációs kijelzőtechnológiát képviselnek. A felhasználók így megismerhetik a dél-koreai vállalat tervezőinek legújabb innovatív fejlesztéseit.

A 75, 88, 93 és 110 colos kijelzővel ellátott modellek a felhasználók széles körének nyújtanak ideális megoldást. Az új 88 és 150 colos készülékek ultravékony határtalan kialakítással érkeznek, amelyben a kávák mind a négy oldalon szinte teljesen eltűnnek, így a tv könnyedén belesimul a környezetbe. A fogyasztók több MicroLED-panelt is összekapcsolhatnak, hogy új kombinációkat hozzanak létre, és tévéjüket kedvük szerint alakíthatják az adott térhez.

A 8K QLED-sorozat tovább bővült

A Samsung csúcsmodellje, a Q950TS QLED 8K tv az egyik első 8K-s készülék, amely egyesíti a lenyűgöző, ultravékony kialakítást, a prémium 8K-képminőséget és a kiemelkedő térhatású hangrendszert. A Q950TS a legújabb „Infinity Screen” képernyővel érkezik, amely 99 százalékos kijelzőtest arányával egyedülálló felhasználói élményt biztosít.

A quantum processzor mesterségesintelligencia-alapú 8K-felskálázást és deep learning-funkciókat biztosít, amelyekkel az alacsonyabb minőségű tartalmak is automatikusan valódi 8K-felbontásban jelennek meg. Az Adaptív Kép-funkció egyszerre optimalizálja a megjelenítést az egyes képekhez és a környezet fényviszonyaihoz. A quantum processzor a csúcskészülék legfontosabb elemeként a Samsung nyílt hozzáférésű operációs rendszerét is támogatja, amely a kiváló képminőség mellett a kényelmes kezelést és a csatlakoztatott okosotthon irányításához szükséges funkciókat is biztosítja.

A vállalat a QLED 8K készülékek képminőségén és formatervezésén túl folyamatosan fejleszti a 8K ökoszisztémát is, hogy olyan tartalomszolgáltatók 8K tartalmait is zökkenőmentesen jelenítse meg, mint például a YouTube. Az AV1-kódolás amellett, hogy jobb tömörítési arányt tesz lehetővé, támogatja a HDR10+ technológiát, valamint a képek méretezhetőségét, a fényerő-optimalizálást és a kontraszt módosítását is.

A Samsung elforgatható televíziója már globálisan elérhető

A Samsung a „The Sero” szélesebb körű bevezetésével bővíti a lifestyle tv kínálatát. A koreai „Sero” szó magyarul annyit tesz, függőleges. Az elnevezés arra utal, hogy a készülék vertikális és horizontális tájolással is használható, akár egy okostelefon vagy tablet. A vállalat a tavalyi dél-koreai bevezetése után 2020-ban a világpiacra is elhozza a készüléket.

A „The Sero” kijelzője az okostelefonokhoz hasonlóan kétféle helyzetben képes megjeleníteni a tartalmakat, így alkalmazkodik a mobilos tartalomfogyasztás korához. Mind a tradicionális horizontális, mind pedig a vertikális elrendezést igénylő tartalmakat kivételes minőségben jeleníti meg. A felhasználók a különféle közösségi médiafelületeken vagy a YouTube-on elérhető, illetve személyes videóikat ugyanolyan minőségben és formátumban élvezhetik a készüléken, mint a telefonjuk képernyőjén.

A „The Sero” modern formatervezésénél az Y és Z generáció igényeit vették figyelembe. A figyelemfelkeltő kialakítású készülék használaton kívül is számos hasznos funkciót biztosít. A televízió a csúcskategóriás készülékekben is megtalálható megoldásoknak köszönhetően az amerikai fogyasztótechnológiai szövetség legjobb innováció díját nyerte el a 2020-as CES-en. A készülék az otthoni szórakozás egy olyan új dimenzióját hozza el, amely tökéletesen illeszkedik a mobilos tartalmakat fogyasztó közönség egyre szélesebb táborához.

A készülékekkel kapcsolatos további információ a Samsung hivatalos weboldalán található.