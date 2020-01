Egy új okosajtózár teheti biztonságosabbá az otthonokat

A Netatmo okos ajtózárral bővítette az intelligens otthoni felszerelés portfólióját. A francia cég új találmánya forradalmasíthatja és kényelmesebbé teheti az otthonok védelmét.

(Fotó: Netatmo)

A Netatmo Smart Doorlock and Keys (okosajtózár és -kulcs) névre keresztelt újítás kompatibilis az Apple HomeKit szabványával, és három kulccsal érkezik, amelyek NFC-t használnak az ajtó mechanizmusának azonnali és biztonságos kinyitására – írja a The Verge.

Az NFC (Near Field Communication) révén a zár és a kulcs érintés útján kommunikál egymással. A módszer hasonlít a bankkártyás PayPass-fizetéshez.

Abban az esetben, ha a felhasználónak egyik előre párosított kulcs sem áll a rendelkezésére, a Netatmo Security alkalmazáson keresztül – amely a cég kameráit és intelligens füstjelzőit is kezeli – továbbra is kinyithatja az ajtót.

A zárhoz több NFC-kulcsot is lehet párosítani, az elveszett vagy ellopott kulcsok pedig könnyen deaktiválhatók az applikáción keresztül. Egy kulcsot emellett több Netatmo okosajtózárhoz is hozzá lehet rendelni, így egyetlen eszközzel több helység is kinyitható, akár különböző helyszíneken.

A kulcs behelyezése után a mechanizmust kézzel kell elforgatni, pontosan úgy, mint egy hétköznapi zár esetében. A Smart Door Locknál nincs kéz nélküli, vagy távvezérléses opció, ami sokaknak elveheti a kedvét az eszköz megvásárlásától.

Üzenetben küldhető meghívó a vendégeknek

A zárat nem motoros egység működteti, ezért is hirdetheti két év üzemidővel a négy AAA-s elemmel ellátott termékét a Netatmo. A zár Micro USB-aljzaton keresztül is táplálható árammal arra az esetre, ha a felhasználó figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetéseket, valamint az alkalmazás riasztásait, és ezért az akkumulátor lemerül.

Az ajtó bezárására és kinyitására vonatkozó meghívók e-mailben, SMS-ben vagy WhatsAppon küldhetők át a szomszédoknak és a vendégeknek. Az üzenet tartalmaz egy linket a Netatmo Guest-alkalmazáshoz, amely az eredeti applikáció lebutított változata. A hozzáférést ezután a tulajdonos döntése alapján vissza lehet vonni.

Az okosajtózár a biztonság érdekében gyorsulásmérővel is fel van szerelve, mely a rezgéseken keresztül érzékeli az illetéktelen behatolást.

Csak Európában lesz elérhető

A Netatmo Smart Door Lock and Keys 2020 végén jelenik meg Európában, amerikai verzió bemutatását a vállalat egyelőre nem tervezi. A létező európai hengerzárakat váltja majd fel, és az ajtó vastagságához is adaptálható lesz. A zár Bluetooth útján kommunikál majd a HomeKit hubbal, és az összes NFC biztonsági művelet helyben, az eszközön lesz feldolgozva és tárolva.

Bár az árképzést még nem fejezték be, a teljes készlet – amely magában foglalja a zárat, a három kulcsot és a telepítési eszközöket – várhatóan 350–400 euróba (115–132 ezer forint) kerül majd. További három NFC-kulcsért az előrejelzések szerint újabb száz eurót kell kifizetni. Nincs szükség havi előfizetésre az okosajtózár működtetéséhez, és a termék bármilyen hubbal párosítható.

A francia cég újítását először a világ legnagyobb technológiai rendezvényén, a Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n tekinthetik meg a látogatók.

Egy ujjlenyomat-olvasós zár lesz a legnagyobb ellenfél a piacon

Az ajtózárgyártó Kwikset szintén nemrég jelentette be új termékét, a Halo Touchot. Az intelligens zár wifivel csatlakozik, és PIN-kód helyett ujjlenyomattal lehet feloldani – írta a The Verge.

(Fotó: Twitter)

A Halo Touchon nincs számjegyes kódpad, ezért kisebb méretű, mint a legtöbb okoszár. Az ujjlenyomat-leolvasó éppen a hagyományos kulcslyuk felett helyezkedik el, és az eszköz egy LED-es fénycsíkkal jelzi az ujjlenyomat leolvasásának megerősítését.

A Kwikset állítása szerint az összes ujjlenyomatot a zár tárolja, az adatok nem kerülnek a felhőbe. A nagy előnye a Netatmo-ajtózárral szemben, hogy a cég alkalmazása lehetővé teszi a zár megfigyelését és távvezérlését bárhonnan, ahol van internetkapcsolat. Pontos megjelenési dátumot még nem közöltek, azt azonban már tudni lehet, hogy az okosajtózárat 249 dollárért (73 ezer forint) lehet majd megvásárolni.