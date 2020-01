Bejelentették az új Samsung Galaxy S11 bemutatásának időpontját

A Samsung a Galaxy S11 mellett – mely a pletykák szerint valamilyen okból S20 márkanév alatt fut majd –, a tavalyi Galaxy Foldot követően a második összehajtható telefonján is dolgozik, így a vállalat nagy valószínűséggel mindkét készüléket a jövő hónapban sorra kerülő eseményen mutatja majd be – írta a The Verge.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7

Az S11-ről korábban kiszivárgott képek tanúsága szerint az eszközt középre igazított szelfi kamera, minimális felső és alsó előlap, valamint egy nagy hátsó kameraház jellemzi majd, így a dizájn nem sokkal térhet el az iPhone 11 Pro vagy a Google Pixel 4 megjelenésétől.

Azt értesülések alapján a Samsung a következő zászlóshajójával magasabb, 120Hz-es frissítési frekvenciára lép, ezzel megelőzve a OnePlus-t és a Google-t. Más pletykák arra utalnak, hogy az új okostelefon fejlettebb kamera funkciókkal érkezik, így akár 8K-s videofelvételek készítésére is alkalmas lesz.

Guess who is bringing you the very first and early look at the #Samsung #GalaxyS11…😏

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles -> https://t.co/ejj58wPNSH pic.twitter.com/QNS2dsyLp7

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 22, 2019