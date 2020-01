Rádióhullámokkal oldanák meg a vezeték nélküli töltés problémáját

Jelenleg is léteznek megoldások a vezeték nélküli töltésre, kényelmi szempontból viszont ezek a technológiák még gyerekcipőben járnak. Egy vezeték nélküli energiaátvitellel foglalkozó start-up azt állítja, hogy a jövőben pusztán a rádióhullámok segítségével, akár a felhasználó zsebében is feltölthetővé válhatnak az elektronikus eszközök.

(Fotó: Guru)

A valódi vezeték nélküli energiaátvitel már évtizedek óta problémát okoz a technológiai ipar számára. Egy új, a Kaliforniai Technológiai Intézetből induló start-up azonban azt állítja, kitalálta a megoldást arra, hogyan lehetne kicsi, olcsó és elég hatékony módon kifejleszteni a kereskedelmi forgalom számára – írja a The Verge.

A Guru nevű cég egy vezeték nélküli töltőrendszert fejlesztett ki, amely nagyfrekvenciás rádióhullámok, különösképpen a milliméteres hullám (mmWave) segítségével továbbítja az elektromos energiát, amely a növekvő 5G cellás hálózatok alapját képezi.

A Guru jövő héten a Consumer Electronics Show-n (CES) mutatja be három prototípus töltőtermékét, amelyeket az elektronikai gyártókkal együttműködésben kíván továbbfejleszteni. A három prototípus tartalmaz egy íróasztali töltő rendszert, amely vezeték nélkül képes feltölteni a néhány méteren belül lévő eszközöket, egy egész szobát lefedő verziót, valamint egy önjáró robotot, amely egy nagyobb területen belül mozog, és a közelben lévő intelligens otthoni eszközök feltöltésére szolgál.

Több start-up kísérelte már meg sikertelenül az ötlet megvalósítását

Florian Bohn, a Guru társalapítója és vezérigazgatója a The Verge-nek elmondta: ami megkülönbözteti őket, az az, hogy nagyon fejlett technológiát használnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy ellenőrzött, biztonságos és hatékony módon továbbítsák az energiát.

Számos start-up kísérelte már meg sikertelenül az ötlet megvalósítását, köztük a New York-i székhelyű uBeam, amely ultrahanghullámokat próbált használni vezeték nélküli energiaátvitelre, de többször is elmulasztotta a működő termék bemutatásának határidejét. Az Apple nemrégiben szabadalmat nyújtott be ugyanehhez a technológiához, és számos más induló vállalkozás érkezett az elmúlt években a CES-re hasonló megoldásokkal. Az idei kiállításon is több induló vállalkozás tervezi bebizonyítani, hogy van az működő megoldása az ötletre.

Az átvitt sugarak irányát és számát ellenőrzik

Bohn szerint a társaságnak két előnye van a riválisokkal szemben. Az egyik az, hogy mmWave-t használ, amelyek rendkívül magas frekvenciájú rádióhullámok, amelyek lehetővé teszik a nagy pontosságot. Emiatt a Guru töltője képes azonosítani a töltést igénylő eszközt, és lokalizált rádióhullámú sugárzást küld, amely továbbítja az áramot.

De a valódi innovációját – amellyel a Guru állítása szerint úttörő – a cég Smart RF Lensingnek hívja. Ez egy szabadalmaztatott technológia, amelyet a Bohn társalapítója, Ali Hajimiri fejlesztett ki a CalTech-en a Princeton Egyetem professzorával, Kaushik Senguptával. Az új megoldás az átvitt sugarak irányát és számát ellenőrzi, és a Guru töltőrendszerének sarokkövévé vált.

A Guru olyan rendszert tervez, amelyben a felhasználó ellenőrizheti, hogy a töltőnyalábok aktívak-e, és manuálisan – akár alkalmazáson keresztül, akár az eszköz fizikai mozgatásával – kikapcsolhatja őket bármilyen interferencia esetén. Bohn hangsúlyozta, hogy a sugarak tökéletesen biztonságosak az embereken való áthaladáshoz, és a legtöbb esetben ezt a fizikai felületeken is képesek megtenni, de a Guru azt akarja, hogy a felhasználók maguk is képesek legyenek irányítani a rendszert.

A vezeték nélküli töltés egyelőre kényelmetlen

Jelenleg a vezeték nélküli töltéshez a készülékeket egy töltőpadra kell helyezni, amellyel ugyan a kábeles összeköttetést elkerüljük, kényelmi szempontból sokat nem segít, ha az eszközt használni is szeretnénk.

A legújabb innováció területen a kétirányú vezeték nélküli töltés, melynek során az egyik készüléket a másikra helyezve lehet feltölteni, a kényelmi szempontok azonban ebben az esetben is a háttérbe szorulnak. Éppen erre a problémára nyújthat megoldást a Guru, mely nagy reményeket fűz az új technológia kifejlesztéséhez.