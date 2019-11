Hamarosan a robotok is megtapasztalhatják az érintést

Múlt hónapban mutatták be a kutatók azt a mesterséges bőrt, amelyet robotokhoz fejlesztettek ki, és lehetővé teszi, hogy a gépek érezzenek és reagáljanak az érintésre, ami nagy előrelépést hozhat a velük való közös munkavégzésben.

Az International Federation of Robotics nonprofit szervezet jelentése alapján 2017-ben világszerte 85 ipari robot jutott tízezer dolgozóra. A becslések alapján ez a szám 2021-ig évente 14 százalékkal nő majd – olvasható a CNN cikkében.

This artificial skin lets robots “feel” like humans can https://t.co/dWTwbi7NYq pic.twitter.com/qp9QpsAp3m

— CNN International (@cnni) November 28, 2019