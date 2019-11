Az Instagram globálisan folytatja a kedvelés-elrejtő tesztjét

Az Instagram állítása szerint a digitális jólét érdekében elindított kísérlet csoportokban kerül majd alkalmazásra, a kiválasztott felhasználók pedig nem fogják látni, hogy egy adott poszt hány kedveléssel rendelkezik. Az érintettek mások teljesítményéről nem tudnak majd, de az általuk megosztott képeknél továbbra is nyomon követhetik majd a kedvelések számát – írja a Daily Mail.

„A mai naptól fogva az egész világra kibővítjük a privát kedvelésszámlálás tesztelését. Ha a kísérlet résztvevőjévé választották, csak akkor fogja látni a hírcsatornában közzétett fotókon és videókon szereplő tetszésnyilvánítások és megtekintések számát, ha azok a saját posztjai” – jelentette ki Twitter-bejegyzésében az Instagram.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019