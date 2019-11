Elfogultsággal vádolja a Pentagont az Amazon

Az Amazon „félreérthetetlen elfogultságra” hivatkozva nyújtott be keresetet a Pentagon tízmilliárd dolláros (hárombillió forint) JEDI informatikai pályázatról meghozott döntés ellen.

Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa (Fotó: EPA/Michael Nelson)

A nemrégiben a Microsoftnak ítélt JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) nevű projekt keretében titkosított adatok garmadáját fogják tárolni és kezelni, lehetővé téve az amerikai hadsereg számára a mesterséges intelligencia alkalmazását képességei fejlesztésében, amelyet szakértők kulcsfontosságúnak tartanak az amerikai haderő fölényének megtartásában

Hiányosságokra, hibákra és elfogultságra hivatkoznak

A jelentések alapján az Amazon Web Services (AWS) keresetet nyújtott be az Egyesült Államok Szövetségi Bíróságához a döntés megóvására – írja a Gizmodo.

A tech óriás vezérigazgatója, Andy Jassy először egy csütörtökön jelentette be a hírt egy társasági ülésen, majd a cég később megerősítette, hogy a múlt héten benyújtotta a papírokat.

„A JEDI kiértékelési folyamatának számos aspektusa egyértelmű hiányosságokat, hibákat, valamint félreérthetetlen elfogultságot tartalmazott. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk és kijavítsuk” – mondta az AWS szóvivője a Gizmodonak.

Az Amazon nem véletlenül fogadta értetlenkedve a vetélytárs győzelmét. A váratlan döntés előtt egybehangzó vélemények szerint a pályázaton az AWS volt a legesélyesebb. A cég az első számú szereplő a felhőalapú szolgáltatások terén: 48 százalékát birtokolja a piacnak a 16 százalékos részesedéssel második Microsoft előtt.

Sokan úgy vélik, hogy Donald Trump áll az ügy hátterében

Egyes vélemények szerint a döntési folyamatban szerepet játszhatott, hogy – más kormánytisztviselőkkel egyetemben – Donald Trump amerikai elnök többször is bírálta az Amazont, valamint annak tulajdonosát, Jeff Bezost, aki a Trump-kormányzattal kritikus lap, a The Washington Post tulajdonosa is. Az amerikai elnök és az üzletember közötti konfliktust jól jelzi, hogy a tekintélyes lapra szóló előfizetését a Fehér Ház nemrég le is mondta.

Nyilatkozatában az AWS a tisztviselők hatásgyakorlására is utalt: Úgy gondoljuk, hogy országunk számára kulcsfontosságú, hogy a kormány és megválasztott vezetői objektíven és politikai befolyástól mentesen kezeljék a beszerzéseket.

A továbblépéshez az Amazonnak hivatalos tiltakozást kell benyújtania a szövetségi bírósághoz, melyben alátámasztja a Pentagon pártatlanságáról szóló állításait.

A címlapfotó illusztráció.