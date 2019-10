Fogyatkoznak a Facebook kriptovalutájának támogatói

Fogyatkoznak a Facebook által korábban bejelentett kriptovaluta, a Libra támogatói, miután az Ebay és a Stripe után pénteken a Mastercard is bejelentette, hogy a továbbiakban nem vesz részt a Libra bevezetésének előkészítésében.

A legnagyobb amerikai internetes fizetéseket bonyolító oldal, a Paypal a múlt héten jelentette be, hogy kiszáll a Librából. Az Ebay azt írta, hogy nagyon tisztelik a Libra elképzelését, de a továbbiakban nem vesznek részt az előkészítést folytató szervezet tevékenységében. Az Ebay és a Stripe kiválását a Libra Szövetség is megerősítette. A Mastercard kiválását a The Wall Street Journal írta meg.

A korábban bejelentett Librával a Facebook célja az, hogy 2020 júniusában, a többi részt vevő céggel közösen globális kriptovalutát hozzanak létre, ám a terv több ország ellenállásába ütközött, akik szabályozóként egyáltalán nem fogadták kitörő örömmel a tisztázatlan monetáris szabályozói háttérrel működő, globális alternatív fizetőeszköz gondolatát. Németország és Franciaország a múlt hónapban bejelentette, hogy nem fogják megengedni, hogy a Libra működni kezdjen az egységes európai pénzügyi piacon.

A címlapfotó illusztráció.