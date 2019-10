Semmi nem marad rejtve Kínában

A kínai kutatók által kifejlesztett 500 megapixeles, ultra hatékony kémkamera futurisztikus tulajdonságai közé tartozik a valós idejű nyomkövetés és az arcfelismerő technológia is – írja a The Sun.

Az eszköz hatalmas megapixel értéke hasonlít azokhoz a kamerákéhoz, amelyek a távoli galaxisokat figyelik az űrben, felbontása pedig ötször részletesebb, mint az emberi szemé.

A megfigyelő kamerát a Fudan Egyetem és a Csangcsun Optikai Intézet tudósai fejlesztették ki.

Egyelőre csak a kínai állampolgárok megfigyelésére használják

A kínai állami média szerint az eszköz katonai, nemzetvédelmi és közbiztonsági célokra is hasznos lehet.

Azzal, hogy hatalmas tömegben, gyorsan kiválasztja az egyéneket, hasznos eszköz lesz a Kínában már egyébként is kiterjedt felügyeleti hálózat számára. Becslések szerint Kínában 170 millió CCTV-kamerát telepítettek már. Ez azt jelenti, hogy a lakosságból minden tizenkettedik emberre jut egy kamera.

Kína hosszú ideje foglalkozik a mesterséges intelligencia közvédelmi felhasználásával

Az ország más technológiákon is dolgozik, hogy szemmel tartsa polgárait. Tavaly a kínai hatóságok új, „járásfelismerőnek” nevezett megfigyelő eszközt vezettek be, amely még a legjobban megtervezett álruhákon is „átlát” azzal, hogy azonosítja az adott személy járását.

A járásfelismerő a hírek szerint akár 50 méter távolságról képes azonosítani az embereket, még akkor is, ha hátat fordítanak, vagy el van takarva az arcuk.

A technológia egyébként nem új keletű. Japánban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már több mint egy évtizede dolgoznak tökéletesítésén a tudósok.

A címlapfotó illusztráció.