Ragyogó jelenséget fotózott le a Hubble

A Delfin csillagképben található fényes, aszimmetrikus planetáris köd, a NGC 6891-ről készített felvételt a Hubble űrtávcső. A megnevezés megtévesztő: a planetáris ködöknek csupán annyi közük van a bolygókhoz, hogy a régebbi korok távcsöveiben gázóriásokhoz hasonlónak tűnnek, valójában azonban a csillagokból kilökődő anyagból jönnek létre – írja a NASA hivatalos oldalán.

A Hubble által készített képe a struktúrák gazdagságát fedi fel, jól kivehető például a gömb alakú külső haló, amely gyorsabban tágul, mint a köd belső régiója. E belső régióban legalább két eltérő irányú, ellipszis alakú héj is kirajzolódik, de a középpontban lévő fehér törpecsillagot körbevevő csomók és szálak is kivehetők.

This newly released Hubble image of NGC 6891 shows a planetary nebula, which forms from a dying star shedding its outer layers of material!

NGC 6891 is located in the constellation Delphinus: https://t.co/i1hNyLtIae#NebulaNovember pic.twitter.com/YOn3hy4HwX

— Hubble (@NASAHubble) November 29, 2021