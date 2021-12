Így kell az űrben antennát javítani – VIDEÓ

Az űrsétát korábbra tervezték, azonban mégis elhalasztották. Egy orosz műholdelhárító teszt során egy már nem működő műhold ellen-törmelékfelhőt hozott létre az űrállomás közelében. Az űrfelhő eloszlása után indulhattak a sétára az asztronauták – olvasható a NASA oldalán.

Az antennarendszer cseréjével megbízott két asztronauta, Thomas Marshburn és Kayla Barron nemrég érkezett a Nemzetközi Űrállomásra.

A veterán űrhajós, Thomas Marshburn már több űrsétán is részt vett, Kayla Barronnak ez az első űrrepülése és űrsétája. Magyar idő szerint 13 óra 10 perckor léptek ki az űrbe, a csere körülbelül hat és fél órán át tartott. Az asztronauták sikeresen végrehajtották a feladatot, és visszajutottak az űrállomásra.

Kayla Barron is at the ELC-3, or External Logistics Carrier-3, where the spare antenna system is and where the faulty antenna system will be stowed. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/PLteuorpPZ

