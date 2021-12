Egy üstökös tart a Föld felé, olyan fényes, hogy szabad szemmel is látható lehet

Az üstökös nagyjából 70 ezer évvel ezelőtt járt utoljára a Naprendszer belső térségeiben, ezért az érkezése mindenképp különleges eseménynek számít – írta a BBC Sky at Night Magazine. Ha minden körülmény megfelelő lesz a megfigyelésre, akkor egy szép, kecses csóvát lehet majd látni az égbolton, amely valószínűleg az érkezést követő napokban is kitart majd.

A közelmúltban készült felvételeken már szinte a legfejlettebb alakjában tárul elénk az objektum.

#CometLeonard (C/2021 A1) this morning (Nov 28th), showing 1 hour of movement against the stars at ~1450mm focal length.

The tail is really taking shape! Possibly caught the emerging ion tail #Astrophotography #comet #C2021A1.

