Sosem gondolta volna, hogy az alábbi tárgyak 3D-s nyomtatóval készültek

Amszterdamban nyáron avatták fel a világ első olyan hídját, amely teljes egészében 3D nyomtatás segítségével jött létre. Az építményhez 4,5 tonna rozsdamentes acélt használtak fel, amit négy, hegesztőkészülékekkel felszerelt robotkar alakított ki rétegenként. A 12 méter hosszú MX3D nevű híd hat hónap alatt készült el.

Now you can cross the world's first 3D-printed steel bridge in Amsterdam.

The bridge was unveiled by Her Majesty the Queen of the Netherlands, Máxima.

