Mindössze három nap alatt kerüli meg a csillagát a „tüzes” bolygó

Újabb exo-, tehát Naprendszeren kívüli planétát azonosított be az indiai űrkutatási szervezet fizikai kutatási laboratóriuma (PRL). A felfedezés a PARAS száloptikás spektrográfnak köszönhető, amely a fényforrások spektrumát képes megtalálni – adta hírül a BBC.

Discovery of an inflated hot Jupiter around a slightly evolved star TOI-1789: https://t.co/PEhDhR0hma -> https://t.co/grUrS9Lh8Q

